Ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν (εικόνες)

Νεκροί από το σεισμό που καταγράφηκε στο Αφγανιστάν. Γυναίκες και παιδιά βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Μια σεισμική δόνηση στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τα θύματα σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τα σπίτια τους στην περιοχή Κάντις, στην επαρχία Μπαντγκίς, ανέφερε ο κυβερνήτης της Μοχάμεντ Σάλεχ Πουρντέλ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο είχε αρχικά κάνει λόγο για έναν σεισμό 5,6 βαθμών.

«Υπάρχουν επίσης τραυματίες από τον σεισμό», διευκρίνισε ο Αφγανός αξιωματούχος, επισημαίνοντας πως γυναίκες και παιδιά βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

5.6-magnitude earthquake kills at least 12 in western Afghanistan (AFP citing district official) pic.twitter.com/MO4gRpASyX — #VinchiCode???? (@VishnuKumbhar7) January 17, 2022

