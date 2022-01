Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: μεγάλη δωρεά rapid και pcr test

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός χορήγησε μεγάλη ποσότητα Rapid και PCR Test στο Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό:

"Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λειτουργώντας πάντοτε ως αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας και κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού, προχώρησε στη δωρεά σημαντικής ποσότητας Rapid και PCR test στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό να διατεθούν άμεσα από τον ΕΟΔΥ για κάλυψη αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ο Ε.Ε.Σ. παρέδωσε στα κλιμάκια του ΕΟΔΥ 87.700 rapid test αντιγόνου, αξίας 499.726 ευρώ, και 3.450 PCR test, αξίας 6.900 ευρώ, ενισχύοντας το δύσκολο έργο της Πολιτείας για συνεχή διενέργεια ελέγχων στους πολίτες ώστε να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού.

Το Υπουργείο Υγείας παρέλαβε την ευγενική δωρεά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ευχαρίστησε θερμά τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για τη συνδρομή του Οργανισμού σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ε.Σ. υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και το προσωπικό και οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις της Πολιτείας (εμβολιασμοί, rapid test, θερμομετρήσεις κ.α.) για την καταπολέμηση του κορονοϊού".

