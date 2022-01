Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – εμβόλιο: Ανοίγει η πλατφόρμα για την 4η δόση ανοσοκατεσταλμένων

Ο εμβολιασμός των παιδιών στα νησιά και το ποσοστό στη χώρα. Η αναμνηστική δόση και το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό με την 4η δόση για την ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων, ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19 ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σχετικά με τα παιδιατρικά εμβόλια, είπε ότι έχει ανοίξει πλατφόρμα ώστε σε 26 νησιά, μεγέθους περίπου 1.000 κατοίκων να μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και έχει ξεκινήσει και ο εμβολιασμός παιδιών σε νησιά μικρότερα των 1.000 κατοίκων.

Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί 65.000 παιδιά, υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού για άλλες 57.000 και υπάρχουν 50.000 ελεύθερα ραντεβού σε όλη τη χώρα. Η μόνη περιοχή που εμφανίζει αυξημένη ζήτηση για παιδιατρικά εμβόλια είναι η Αττική και τις επόμενες μέρες θα ανοίξουν και νέα ραντεβού, σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών, είπε ότι από την ημέρα ανακοίνωσης του μέτρου έχουν εμβολιαστεί 208.000 πολίτες και το ποσοστό εμβολιασμού στους άνω των 60 ετών ξεπερνάει το 90,2%.

Αναμνηστική δόση - λήξη του πιστοποιητικού στο 7μηνο

Περισσότερα από 750.000 διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν για την αναμνηστική δόση έως 31 Ιανουαρίου, ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους και κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς από 1η Φεβρουαρίου το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα λήγει με την συμπλήρωση 7μηνου από την δεύτερη δόση. Ετσι, όλοι οι πολίτες 18 ετών και άνω θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση έως 7 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους (δύο δόσεις) και έως 3 μήνες από την διενέργεια του εμβολιασμού τους με εμβόλιο j&j. Ηδη, όπως είπε, 120.000 πολίτες έχουν κλείσει ραντεβού ή έχουν εμβολιαστεί και απομένουν άλλοι περίπου 300.000. Τόνισε μάλιστα ότι αυτοί οι πολίτες έχουν προτεραιότητα για να βρουν ραντεβού εμβολιασμού.

Πορεία εμβολιασμού

Ξεπεράστηκαν σήμερα οι 18.650.000 εμβολιασμοί. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7.625.000 πολίτες, δηλαδή το 72,6% του γενικού πληθυσμού και 82,6% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 73,2% του γενικού πληθυσμού και 84,2% του ενήλικου πληθυσμού. Περισσότεροι από 7.235.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69% του γενικού πληθυσμού και 78,6% του ενήλικου πληθυσμού, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 70,3% και 80,4% αντίστοιχα.

Δικαιούχοι αναμνηστικής δόσης είναι 5,8 εκατ. πολίτες, ποσοστό 80% επί των ολοκληρωμένων εμβολιασμών. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 4.325.000 εκατ. εμβολιασμοί, ποσοστό 74,6% επί των δικαιούχων και 560.000 πολίτες έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 9,6%.

