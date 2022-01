Πολιτική

Αλέξης Πατέλης: αιμοδότης για πρώτη φορά μετά την απόφαση - σταθμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε τις κινήσεις του συμβούλου του Πρωθυπουργού. Τι δηλώνει για την απόφαση - σταθμό και την αποσύνδεση του σεξουαλικού προσανατολισμού του αιμοδότη.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Καθώς περπατάμε προς το κέντρο αιμοδοσίας, ο Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, συγκινημένος για την απόφαση - σταθμό που βάζει τέλος στον ομοφοβικό αποκλεισμό των ΛΟΑΤΚΙ από την αιμοδοσία, εξηγεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που του δίδεται η δυνατότητα να δώσει αίμα, για έναν συνάνθρωπό του που το έχει ανάγκη!

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Πατέλης, «είμαι 51ετών και είναι η πρώτη φορά! Στο παρελθόν χρειάστηκε να δώσω αίμα για ένα φίλο μου, αλλά δεν μπορούσα. Η Ελλάδα ήταν μια από τις 19 χώρες στον κόσμο, όπου δεν επιτρεπόταν σε ομοφυλόφιλους να δίνουν αίμα».

Στην είσοδο του Κέντρου Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», του δίδεται το έντυπο το οποίο θα πρέπει πάντα συμπληρώνεται από τους αιμοδότες. Στο νέο, αναθεωρημένο έγγραφο αιμοδοσίας, η αναχρονιστική αναφορά ότι «…δεν μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης αν είχε έστω και μια ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977», μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, δεν υπάρχει!

Όπως εξηγεί και η Κατερίνα Μανάκα, Αιματολόγος – Επιμελήτρια Α’ του Κέντρου Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», «πλέον ο σεξουαλικός προσανατολισμός του καθένα, δεν είναι κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία».

Ο Αλέξης Πατέλης κάνει λόγο για «μια παράλογη ρύθμιση, που προάγει στερεότυπα και προκαταλήψεις», η οποία καταργήθηκε και συμπληρώνει «είμαι πολύ συγκινημένος που μπορώ να βοηθήσω έναν συνάνθρωπό μου».

Νέα σελίδα στις αιμοδοσίες

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, κυρίως ο ΗΙV, μεταδίδονται μόνο μεταξύ των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων απέκλεισε έναν μεγάλο αριθμό αιμοδοτών, ενώ οι ανάγκες για αίμα – και μάλιστα εν καιρώ πανδημίας – είναι τεράστιες.

Όπως εξηγεί η κ. Μανάκα, «ο κόσμος αποφεύγει τα νοσοκομεία. Πριν από δυο χρόνια είχαμε 50-60 άτομα ημερησίως, τώρα χαιρόμαστε αν φτάνουμε τους 20-25 και κάποιες ημέρες έχουμε μονοψήφιο αριθμό αιμοδοτών. Συνεχίζουμε να έχουμε μεγάλες ανάγκες».

Ο Αλέξης Πατέλης από την πλευρά του έκανε έκκληση προς όλους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, να γίνουν αιμοδότες.

Μία παράλογη ρύθμιση που απέκλειε απολύτως τους ομοφυλόφιλους πολίτες από το να γίνουν αιμοδότες και αναπαρήγαγε στερεότυπα και προκαταλήψεις καταργήθηκε



Σε προσωπικό επίπεδο είμαι πραγματικά συγκινημένος.Μπορώ επιτέλους να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου που έχουν ανάγκη από αίμα — Alex Patelis (@PatelisAlex) January 17, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους: Πώς και πότε βεβαιώνεται

Κοζάνη: μαχαίρωσε τον πατέρα του! (εικόνες)

Ζάκυνθος: 17χρονος πυροβόλησε συμμαθητή του