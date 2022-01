Παράξενα

Θεσσαλονίκη: παράξενος ήχος προκαλεί τρόμο στους κατοίκους (βίντεο)

Ο ήχος, που ακούγεται από τα έγκατα της Γης, έχει αναστατώσει όσους μένουν στην περιοχή. Η φαντασία καλπάζει και τα σενάρια για το περίεργο φαινόμενο, είναι ανεξάντλητα!

Σε ταινία θρίλερ νιώθουν ότι πρωταγωνιστούν οι κάτοικοι της περιοχής Μετέωρα, στην Θεσσαλονίκη. Ένας υπόκωφος γδούπος, γίνεται ιδιαίτερα αισθητός τα βράδια στα ισόγεια σπίτια και τους δρόμους της περιοχής.

Όπως λέει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, «ξαγρυπνάμε τις τελευταίες μέρες. Ήρθαμε με κλιμάκιο της ΕΥΑΘ, με το αέριο.. δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα. Δυστυχώς δεν έχει εντοπιστεί από πού προέρχεται ο θόρυβος»

Ο Αντιδήμαρχος Λάκης Λαζαρίδης δηλώνει «θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση για να ησυχάσουν οι κάτοικοι. Πιέζουμε να βρεθεί λύση για να ησυχάσουν οι πολίτες».

Κάτοικος της περιοχής λέει στον ΑΝΤ1, «έχει έναν αντίλαλο. Ακούς από αυτή την μεριά, ακούς μετά διαφορά, όταν υπάρχει ησυχία. Τραντάζει η γη, όπως χτυπά η καρδιά, κατά αυτόν τον τρόπο».

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Κάποια έχουν και αρκετή δόση χιούμορ. Ανθρώπινος παράγοντας ή μήπως εξωγήινοι; Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, είπε «δεν έχουμε ερευνήσει το φαινόμενο, αλλά μάλλον οφείλεται σε ανθρωπογενή αίτια. Δεν είναι κάτι που συνδέεται με γεωλογικά αίτια και πετρώματα. Είναι μάλλον από υδραγωγεία....».

Αρκετοί κάτοικοι πάντως, από άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σπεύδουν για να παρατηρήσουν αυτό το… ανεξήγητο φαινόμενο!





