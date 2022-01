Αθλητικά

Απόλλων Πατρών - Παναθηναϊκός: “πράσινο ξέσπασμα” με… περίπατο

Κανένα περιθώριο αντίδρασης δεν άφησαν οι παίκτες του “τριφυλλιού” στους αντιπάλους τους.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα ο Παναθηναϊκός νίκησε με άνεση 90-48 τον Απόλλωνα στην Πάτρα, στο τελευταίο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Basket League κι ανέβασε το ρεκόρ του στο 9-1, παίρνοντας 60 πόντους από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο του. Μόνο επτά λεπτά μπόρεσαν οι Πατρινοί να φανούν ανταγωνιστικοί (όταν ισοφάρισαν σε 12-12), με τους «πράσινους» να πατούν στη συνέχεια το... γκάζι χάρις τους Νέντοβιτς (17π.), Μποχωρίδη (17π.) κι Έβανς (12π.) και να παίρνουν διαφορά ασφαλείας στο υπόλοιπο ματς, φτάνοντας πολύ εύκολα στην 9η εφετινή νίκη τους στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 23-47, 37-68.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς και με μπροστάρη τον Παπαπέτρου, έχτισε μία μικρή διαφορά 7 πόντων (9-2) στο τετράλεπτο. Ο Απόλλων αντέδρασε και με δύο αναπάντητα τρίποντα από τους Δίπλαρο και Μολφέτα έφερε τον αγώνα σε ισορροπία στο 3’12’’ πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Με 5 σερί πόντους του Νέντοβιτς και άλλο ένα τρίποντο του Μποχωρίδη, οι «πράσινοι» ανέβασαν ξανά τη διαφορά στους 7 πόντους στο φινάλε του πρώτο δεκαλέπτου.

Ο Νέντοβιτς συνέχισε «ζεστός» και στη δεύτερη περίοδο, ανεβάζοντας τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +10 (16-26), για να ακολουθήσει ένα συνολικό σερί 14-0 του «τριφυλλιού» που ανέβασε το προβάδισμά του στο +21 (37-16). Ο Μολφέτας με ένα καλάθι «έσπασε» ελαφρώς το ρυθμό των «πράσινων», οι οποίοι όμως συνέχισαν να ανεβάζουν τη διαφορά, παίρνοντας σκορ ακόμη κι από τον 16χρονο Νεοκλή Αβδάλα ο οποίος έκανε με τρίποντο το 47-18 στο 2’14’’ πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, παίρνοντας σκορ από πολλούς παίκτες του, με τον Νέντοβιτς και τον Μποχωρίδη να «πυροβολούν» συνεχώς έξω από τα 6.75μ. εκτινάσσοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση στο σκόρ, που έφτασε σταδιακά πάνω από τους 30 πόντους, κλείνοντας την περίοδο στο +31 (68-37).

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν πλέον... διαδικαστικού χαρακτήρα με τους Πρίφτη και Βετούλα να αποσύρουν στον πάγκο τους «βασικούς» και να περνούν στο παρκέ τους «μικρούς» Αβδάλα, Παπαφωτίου, Μπαζίνα και Κογιώνη, για να πάρουν λεπτά συμμετοχής, την ώρα που οι Έβανς και Τσαλμπούρης πρόσφεραν ωραίο θέαμα, με ορισμένα εντυπωσιακά καρφώματα και καλάθια μέχρι το τελικό 90-48.

Διαιτητές: Φούφης, Συμεωνίδης, Λουλουδιάδης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Νίκος Βετούλας): Τσαλμπούρης 13 (1), Δίπλαρος 6 (1), Μολφέτας 5 (1), Ντέιβις 12, Τόμας 12 (1), Ζούμπος, Παπαφωτίου, Μπαζίνας, ΜακΛάφλιν, Κογιώνης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 3 (1), Παπαγιάννης 8, Παπαπέτρου 10 (1), Γουάιτ 5, Σαντ-Ρος 4, Μποχωρίδης 17 (3), Καββαδάς 8, Κασελάκης 3 (1), Αβδάλας 3 (1), Νέντονιτς 17 (4), Εβανς 12.

