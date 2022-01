Αθλητικά

Euroleague: ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την ΤΣΣΚΑ

Οι "πράσινοι" υποτάχθηκαν στους ανώτερους Ρώσους μέσα στο ΟΑΚΑ .

Άκρως μαρτυρική αποδείχθηκε η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην αγωνιστική δράση μετά από είκοσι ημέρες και το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου. Οι «πράσινοι» παραδόθηκαν άνευ όρων στο ΟΑΚΑ με το βαρύ 74-98, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για την 20ή αγωνιστική της Euroleague, βυθίζοντας στην απογοήτευση το κοινό τους με τη 14η ήττα τους σε 18 αγώνες. Στον αντίποδα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέστρεψε με σπουδαίο «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα και με ρεκόρ 11-7 παρέμεινε ασφαλής στην οκτάδα.

Η ελλιπέστατη προετοιμασία του Παναθηναϊκού, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που «θέρισαν» την ομάδα, αποτυπώθηκε με τον... χειρότερο τρόπο για τους «πράσινους» στο παρκέ, όπου υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Άλλωστε με μόλις 5/17 τρίποντα και χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ, η ελληνική ομάδα δεν είχε τύχη απέναντι στους Ρώσους, οι οποίοι μετά το 7΄ πάτησαν γκάζι, έτρεξαν ένα αδιανόητο σερί (0-23) και εκτόξευσαν τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα...

Οι Ιωάννης Παπαπέτρου (16π.), Κέντρικ Πέρι (15π., 3/3τρ.) και Ντάριλ Μέικον (11π.) ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι από τον Παναθηναϊκό, ενώ από την ΤΣΣΚΑ, που είχε... κέφια από τα 6.75 (17/34 τρίποντα), έλαμψαν οι Μάριους Γκριγκόνις (19π.), Ντάνιελ Χάκετ (17π.) και Τορνικέ Σενγκέλια (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-60, 55-77, 74-98

Ένα επτάλεπτο υποδειγματικής απόδοσης σε άμυνα και επίθεση, ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, πριν ακολουθήσει η αγωνιστική καθίζηση των «πράσινων».

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη ήλεγξε τον ρυθμό του αγώνα μέχρι το 7΄, όταν και προηγήθηκε με 20-17, απέναντι σε μία ΤΣΣΚΑ, η οποία έμενε σε απόσταση αναπνοής εξαργυρώνοντας τον έλεγχο των ριμπάουντ.

Ωστόσο, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει σε αγωνιστικό... sleep mode, οι Ρώσοι κυριάρχησαν στο παρκέ, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την άμυνα της ελληνικής ομάδας. Με τους φιλοξενούμενους να δίνουν ρεσιτάλ από τα 6.75 (11/18 στο ημίχρονο), έχοντας εμπνευστές τους Χάκετ (4/5τρ.), Γκριγκόνις (2/3), Λούντμπεργκ (2/2) και τον Σενγκέλια να πρωταγωνιστεί μέσα στις ρακέτες (13π.), η ΤΣΣΚΑ έτρεξε αρχικά σερί 0-23, μετατρέποντας το -3 σε +17 (20-40 στο 13΄), ενώ με επιμέρους σκορ 13-34΄ στο β' δεκ. πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +27 (33-60).

Στην αρχή της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με κάποια... ξεσπάσματα που εκδηλώθηκαν από Πέρι και Παπαπέτρου να γλιτώσει τη... συντριβή, τη στιγμή που η ΤΣΣΚΑ έδειχνε να έχει κατεβάσει ταχύτητα, αλλά με τους Ρώσους να βρίσκουν και πάλι το ζεστό χέρι τους από την περιφέρεια, η διαφορά παρέμεινε σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (55-77 στο 30΄).

Με την αναμέτρηση να έχει κριθεί από το ημίχρονο και τους «πράσινους» να έχουν συμβιβαστεί με την... ήττα, το τέταρτο δεκάλεπτο κύλησε χωρίς συγκινήσεις, βρίσκοντας στη λήξη του την ΤΣΣΚΑ να πανηγυρίζει ένα σπουδαίο «διπλό» και τον Παναθηναϊκό να αποχωρεί με το βαρύ 74-98.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 15 (3), Μέικον 11, Παπαγιάννης 9, Μποχωρίδης, Καββαδάς, Παπαπέτρου 16, Γουάιτ 6, Αβδάλας, Νέντοβιτς 3 (1), Έβανς 5 (1), Σαντ Ρος 9.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Δημήτρης Ιτούδης): Λούντμπεργκ 8 (2), Μπολομπόι 8, Χομένκο 3, Ούχοφ 7 (2), Χάκετ 17 (4), Αντόνοφ 2, Φόγκτμαν 5 (1), Σενγκέλια 16 (1), Μιλουτίνοβ 2, Γκριγκόνις 19 (4), Κουρμπάνοφ 5 (1), Σβεντ 6 (2).

