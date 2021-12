Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις Κάουνας: Αναβλήθηκε ο αγώνας

Δέκα κρούσματα κοροοϊού στον Παναθηναϊκό, δεν θα γίνει το ματς Ζαλγκίρις Κάουνας.

Το ματς του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, το τζάμπολ του οποίου ήταν προγραμματισμένο για σήμερα το βράδυ (30/12, 21:00), δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Euroleague, το απόγευμα της Πέμπτης (30/12) ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης των «πρασίνων» για την πρεμιέρα του Β΄ γύρου (18η αγωνιστική), λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση από την πράσινη ΚΑΕ για άλλα τρία νέα κρούσματα κορονοϊού σε παίκτες της ομάδας.

Ήδη, θετικοί σε Covid-19 είναι οι Δημήτρης Πρίφτης (προπονητής) και οι παίκτες Νεμάνια Νέντοβιτς, Τζέρεμι Έβανς, Χάουαρντ Σαντ-Ροος, Λεωνίδας Κασελάκης. Όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα δέκα, από τα οποία τα εφτά αφορούν αθλητές (εκ των δεκατριών διαθέσιμων) και τα τρία μέλη του επιτελείου.

Πριν ανιχνευθούν τα τρία νέα κρούσματα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιζόταν με επτά παίκτες (Πέρι, Μέικον, Μποχωρίδη, Παπαπέτρου, Οκάρο, Παπαγιάννη, Καββαδά) συν τους δύο νεαρούς Μαντζούκα και Αβδάλα κόντρα στους Λιθουανούς.

