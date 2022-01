Κοινωνία

Κυψέλη: “Eργαστήριο ναρκωτικών” σε διαμέρισμα (εικόνες)

Συνελήφθησαν τρία άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί.



Τρεις Αφγανοί, ηλικίας 25, 32 και 38 ετών, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Αττικής, με την κατηγορία ότι διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στα πλαίσιο δράσεων για την σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, σχετικά με την δράση των τριών αλλοδαπών, όσον αφορά στη διακίνηση ποσοτήτων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ηρωίνης και δισκίων ECSTASY, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς και το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών.

Μετά από αστυνομικές έρευνες σε δύο διαμερίσματα στην Κυψέλη, βρέθηκαν στο πρώτο ποσότητα ηρωίνης και στο δεύτερο εγκατεστημένο ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μετατροπής μεθαμφεταμίνης από υγρή σε στερεή μορφή (κρυσταλλική) και ποσότητες μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Ηρωίνη βάρους 3 κιλών και 763,8 γραμμαρίων, 4.200 δισκία ECSTASY, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη σε υγρή μορφή καθαρού βάρους 2.630 γραμ., κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 70 γραμ., μεθαμφεταμίνη 285 γραμ., το χρηματικό ποσό των 485 ευρώ, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 10 δοχεία με υγρό άγνωστης χημικής σύστασης, εξοπλισμός εργαστηρίου ναρκωτικών και ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

