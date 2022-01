Κοινωνία

Πετράλωνα: 32χρονος με δύο εντάλματα πουλούσε κοκαΐνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε νεαρό άνδρα για κατοχή και διακίνηση σκληρών ναρκωτικών. Πώς έπεσε στα "δίχτυα" των Αρχών.

Συνελήφθη στα Πετράλωνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Αττικής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 32χρονος Αλβανός, κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, αλλά και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την δράση του αλλοδαπού, όσον αφορά σε διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας και των Πετραλώνων, εντοπίστηκε και συνελήφθη να κατέχει με σκοπό την διακίνηση, ποσότητες ναρκωτικών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 475,8 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 24 γραμμαρίων, πιστόλι με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 2.510 ευρώ και 250 λιρών Αγγλίας, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για ναρκωτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη