Πάτρα: “εργαστήριο ναρκωτικών” σε σπίτι (εικόνες)

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών βρέθηκαν κατά την έρευνα από τους αστυνομικούς. Που έκρυβε τα ναρκωτικά ο συλληφθείς.



Περισσότερα από πέντε κιλά ηρωίνης και περίπου ένα κιλό κοκαΐνης βρέθηκαν στην κατοχή ενός 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή του Ρίου της Πάτρας. Παράλληλα, ο συλληφθείς φέρεται ότι είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του εργαστήριο συσκευασίας και νόθευσης ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Πατρών, αξιολογώντας πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει στο πλαίσιο έρευνας, συνέλαβαν τον 38χρονο και έναν 45χρονο, διότι έπειτα από συνάντηση, που είχαν οι δύο άνδρες, βρέθηκαν στην κατοχή του πρώτου 445 ευρώ και δυο κινητά τηλέφωνα, ενώ στη κατοχή του δεύτερου βρέθηκαν πέντε γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του 38χρονου, σε οικόπεδο και σε δασώδη έκταση, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών βρήκαν μεταξύ άλλων περισσότερα από πέντε κιλά ηρωίνης, περίπου ένα κιλό κοκαΐνης, ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, μια υδραυλική πρέσα και εξαρτήματα με υπολείμματα ηρωίνης δυο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας κ.ά.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών και συγκεκριμένα τα 5 κιλά ηρωίνης και τα 256 γραμμάρια κοκαΐνης, ήταν τοποθετημένη σε πλαστικό δοχείο που είχε κρύψει ο 38χρονος σε δασική έκταση, στην περιοχή Παναγοπούλα της Αχαΐας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

