Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Δωρεά στο Πυροσβεστικό Σώμα

Η δωρεά αφορά στο σύνολο των δράσεων και περιστατικών επέμβασης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην αξιοσημείωτη πρωτοβουλία ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος σε δασικό και αστικό περιβάλλον, προχωρά η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, στο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τις σοβαρές συνέπειες των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Πρόεδρος, κ. Θεόδωρος Βενιάμης προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αρχηγείο του Π.Σ. παρουσία επίσης της Γραμματέως της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, κ. Μελίνας Τραυλού και του Εκτελεστικού Συμβούλου της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ κ. Αθανάσιου Μπούσιου.

Πρόκειται για μία μεγάλη δωρεά ενίσχυσης των πυροσβεστικών μέσων που συνδέεται και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη σύσταση Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) καθώς και την προσπάθεια ισόρροπης ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εν λόγω δωρεά αφορά στο σύνολο των δράσεων και περιστατικών επέμβασης και εκτέλεσης των καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος σε φυσικές καταστροφές, αστικές και δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα και άλλα έκτακτα γεγονότα ανά την επικράτεια.

Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος θα χορηγηθούν πέντε (5) πυροσβεστικά οχήματα για τη μεταφορά προσωπικού και την προώθηση πεζοπόρων τμημάτων στα μέτωπα των επιχειρήσεων, πέντε (5) πυροσβεστικά οχήματα δασικού τύπου για την υποστήριξη του έργου δασοπυρόσβεσης, καθώς και ποικίλος αναγκαίος εξοπλισμός όπως φορητοί πομποδέκτες για την υποστήριξη επικοινωνιών, φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, ελαστικά επίσωτρα πυροσβεστικών οχημάτων, επενδύτες πυρκαγιάς, αστικά κράνη, στολές χημικής προστασίας, καθώς και κράνη αεροπορικού τύπου για τα πληρώματα των εναέριων μέσων.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ως ένδειξη εκτίμησης απένειμε στους εκπροσώπους της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αναμνηστικό δώρο και τους ευχαρίστησε θερμά τονίζοντας ότι: «η υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια, συνιστά έμπρακτη αναγνώριση και η προφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού διευκολύνει σημαντικά το έργο μας».

Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, δήλωσε σχετικά: «Είχαμε εκφράσει, αμέσως μετά την κατάσβεση της πύρινης λαίλαπας του περασμένου καλοκαιριού που έπληξε μεγάλες εκτάσεις γης και οικισμούς της πατρίδας μας, την απόφασή μας να σταθούμε και πάλι στο πλευρό των συμπολιτών μας και της Πολιτείας, όπως το πράξαμε και στις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι της Αττικής και σε άλλες περιπτώσεις. Θα ήθελα να εκφράσω άλλη μία φορά τις ευχαριστίες μας για την κινητοποίηση και ανταπόκριση των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας, που ενισχύει σημαντικά το Πυροσβεστικό Σώμα, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δέσμευσή μας ότι, Ναυτιλία και Κοινωνία είναι πάντα μαζί».

