Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΜΑ: Τα εμβόλια που είναι ασφαλή για τις έγκυες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και η συμβουλή προς τις εγκυμονούσες.

Τα εμβόλια κατά της Covid-19 που παρασκευάζονται με την τεχνολογία mRNA δεν προκαλούν επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη στις εγκυμονούσες και τα μωρά τους, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), μετά από λεπτομερή εξέταση πολυάριθμων μελετών.

Η εξέταση, που βασίστηκε σε αναλύσεις στις οποίες μελετήθηκαν περίπου 65.000 εγκυμοσύνες σε διαφορετικά στάδια, δεν βρήκε σημάδια υψηλότερου κινδύνου επιπλοκών, αποβολών, πρόωρων τοκετών ή σοβαρών παρενεργειών σε έμβρυα από εμβόλια mRNA, ανέφερε ο ΕΜΑ.

Η Pfizer και η Moderna, προμηθεύουν επί του παρόντος εμβόλια αυτής της τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενώ ο EMA αναγνώρισε ορισμένους περιορισμούς στα δεδομένα, τόνισε ότι τα αποτελέσματα ήταν συνεπή σε όλες τις μελέτες.

«Τα οφέλη από τη λήψη εμβολίων mRNA κατά της Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για τις μέλλουσες μητέρες και τα έμβρυα», συμπλήρωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Η εξέταση από μια εσωτερική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 είναι εξίσου αποτελεσματικά στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας και θανάτου σε εγκυμονούσες όσο και σε μη έγκυες.

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν ήδη εγκρίνει τη χορήγηση εμβολίων κατά της Covid-19 σε εγκύους και η στήριξη του EMA για τα εμβόλια mRNA είναι πιθανό να ενισχύσει τις εκστρατείες εμβολιασμού σε μικρότερες χώρες που βασίζονται στην επιστημονική τεχνογνωσία των ρυθμιστικών τους αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: τριψήφιος αριθμός θανάτων και 23340 νέα κρούσματα την Τρίτη

Επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου: διεύρυνση των δικαιούχων

Κορονοϊός: σύλληψη μητέρας που δεν έστελνε στο σχολείο την κόρη της (βίντεο)