Ισπανία: Φονική φωτιά σε γηροκομείο

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στη μονάδα, που προσφέρει και ιατρική περίθαλψη στους ηλικιωμένους ενοίκους.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γηροκομείο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ανακοίνωσε κέντρο άμεσης βοήθειας.

«Καταμετράμε πέντε νεκρούς», ενώ άλλοι ένδεκα φιλοξενούμενοι στον οίκο ευγηρίας, με δηλητηρίαση εξαιτίας εισπνοής καπνού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, διευκρίνισε το κέντρο άμεσης βοήθειας στη Βαλένθια (ανατολικά) μέσω Twitter.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα στη μονάδα, που προσφέρει και ιατρική περίθαλψη στους ηλικιωμένους ενοίκους, στην κοινότητα Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια.

Από τους ένδεκα ανθρώπους που υπέστησαν δηλητηρίαση, οι τρεις βρίσκονται σε «βαριά» κατάσταση και οκτώ πιο «ελαφριά», σύμφωνα με το κέντρο άμεσης βοήθειας. Διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Η πυροσβεστική χρειάστηκε να διασώσει 25 ανθρώπους στο κτίριο προτού καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Οι άνδρες της κατέβασαν πολλούς ηλικιωμένους στα χέρια, χρησιμοποιώντας μια από τις σκάλες του διώροφου κτιρίου, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, που εκτιμά ότι η πυρκαγιά πιθανόν προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κάποιο μηχάνημα του ιατρικού εξοπλισμού του κέντρου ευγηρίας, επικαλούμενος τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που έχει αρχίσει να διενεργείται.

