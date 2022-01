Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βατόπουλος: Η πανδημία θα τελειώσει όταν όλος ο πληθυσμός έχει ανοσία

Τι είπε για τα μέτρα κατά του κορονοϊού και το ενδεχόμεν νέας παράτασης. Ο Ιωάννης Κιουμής αναφέρθηκε σα ποσοστά θανάτων σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.



Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων κατά του κορονοϊού αλλά και τους αυξημένους θανάτους παρά την μείωση των κρουσμάτων μίλησα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος και ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Λοιμωξιολογίας του ΑΠΘ Ιωάννης Κιουμής.

Σχετικά με το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων ο κ. Βατόπουλος τόνισε ότι η επιτροπή θα αναλύσει τα δεδομένα και θα κάνει τις εισηγήσεις της, ωστόσο τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν αποφασίζει η επιτροπή αλλά ο ιός και η επιδημιολογία του»

Σημείωσε ακόμα ότι κανείς δεν θέλει περιοριστικά μέτρα αν αυτά δεν χρειάζονται και εξέφρασε την εκτίμηση του ότι θα πρέπει να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων. Τόνισε ακόμα ότι η πανδημία θα τελειώσει όταν ανοσοποιηθεί όλος ο πληθυσμός και πρόσθεσε ότι το θέμα είναι να πάμε σε αυτή την κατάσταση με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν θα φτάσουμε στην συλλογική ανοσία μόνο με την νόσηση και τόνισε εκ νέου ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το εμβόλιο.

Από την πλευρά του ο Ιωάννης Κιουμής ανέφερε ότι το 85% των θανάτων αφορά σε ανεμβολίαστους και το 15% εμβολιασμένους. Τόνισε ότι υπάρχει μια συζήτηση για τις επαναλαμβανόμενες δόσεις του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μειώνουν τα αντισώματα στον οργανισμό. Ανέφερε ακόμα ότι κυρίως εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα έχουμε πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία.

