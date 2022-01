Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε δημαρχείο, κάηκε ΙΧ (εικόνες)

Στόχος επίθεσης το Δημαρχείο Θερμαϊκού. Αναστάτωση στην περιοχή.

Επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ εκδηλώθηκε στις 2.50 τα ξημερώματα, στο δημαρχείο Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι πέταξαν έξι μολότοφ, από τις οποίες προκλήθηκε φωτιά σε δημοτικό αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς και σημειώθηκαν φθορές στην είσοδο του δημαρχείου.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς στο όχημα, ενώ από το σημείο περισυνελέγησαν υπολείμματα των μολότοφ.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Ασφάλειας Θερμαϊκού.

Τσαμασλής: Τέτοιες απειλές και τέτοιους εκβιασμούς δεν τους ανεχόμαστε

«Τέτοιες απειλές και τέτοιους εκβιασμούς δεν τους ανεχόμαστε. Σε αυτά τα μηνύματα των εκβιασμών και των απειλών εμείς δεν υποκύπτουμε», τόνισε ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» για την επίθεση με μολότοφ, που σημειώθηκε, τα ξημερώματα, στο δημαρχείο.

«Τέτοιες ενέργειες που μπορεί να είναι απειλητικές ή εκβιαστικές, δεν μας δειλιάζουν, δεν ελαχιστοποιούν κατά το ελάχιστο την εφαρμογή του νόμου και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε χωρίς να επηρεαζόμαστε από τέτοια φαινόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαμασλής και πρόσθεσε: «Και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το δημοτικό συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του δήμου θα λειτουργούμε πάντα με νομιμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δειλιάσουμε και να υποχωρήσουμε από τη νομιμότητα. Εμείς θα λειτουργούμε με απόλυτη τη συνείδησή μας στην εφαρμογή του νόμου».

Ο δήμαρχος Θερμαϊκού δήλωσε βέβαιος ότι «η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει να κάνει και είμαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα θα συλληφθούν αυτοί που προσπάθησαν να κάψουν το δημαρχείο».

