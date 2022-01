Πολιτική

Θεοδωρικάκος για βιασμό 24χρονης: Όποιος κι αν είναι ο ένοχος θα πληρώσει

Τι είπε για την υπόθεση βιασμού 24χρονης στην Θεσσαλονίκη και τις κινήσεις τις ΕΛ.ΑΣ. Ανησυχία για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.



Για την υπόθεση της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε ότι βιάστηκε παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε σουίτα ξενοδοχείου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ αναφέρθηκε και στα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, που λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη 4 μήνες, έχουν καταγγελθεί 180 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες.

Όπως είπε στα δυο χρόνια της πανδημίας έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ενδοοικογεινειακής βίας, κάτι που κατά την άποψη του «συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την καραντίνα», ενώ κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά.

Σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 24χρονης ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως βεβαιώνει όλους τους πολίτες ότι και στο συγκεκριμένο περιστατικό η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνα με επαγγελματικό τρόπο και καταθέτει στην Δικαιοσύνη όλα τα στοιχεία.

Σημείωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία κάνει συστηματικές προσπάθειες για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ υπογράμμισε ότι για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για μαστροπεία και ναρκωτικά.

«Εμπιστεύομαι την δουλειά της Αστυνομίας» είπε και υπογράμμισε, μεταξύ αλλων ότι όποιος κι αν ειναι ο ένοχος θα πρέπει να πληρώσει χωρίς δεύτερη κουβέντα. «Η έρευνα είναι πολύ σοβαρή και είμαστε αποφασισμένοι να φτάσει μέχρι το τέλος. Όλα τα πορίσματα θα πάνε στην Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Για τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ήδη έχουν συσταθεί έξι και θα ανοίξουν κι άλλα. Ανέφερε ότι οι Αστυνομικοί που ασχολούνται σε αυτά έχουν ειδική κατάρτιση, ενώ υπάρχουν σκέψεις να προσληφθούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να συνδράμουν στο έργο της Αστυνομίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ.Θεοδωρικάκος είπε ότι η αντίδραση της ΕΛΑΣ στην υπόθεση ήταν άμεση και επαγγελματική. «Το ότι η υπόθεση δεν είδε αμέσως το φως της δημοσιότητας δεν σημαίνει ότι η Αστυνομία δεν έκανε αυτό που έπρεπε από την πρώτη στιγμή», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε, ακόμα ότι στην Αστυνομία δεν έχουν παραδοθεί τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αυτές. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να ασχοληθώ ιδιαίτερα με την υπόθεση γιατί δεν είναι η δουλειά μου. Πήγα να ενθαρρύνω τους αστυνομικούς να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό, όπως την κάνουν. Ρώτησα εάν έχουν βγει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Στην Αστυνομία δεν έχουν παραδοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων και σήμερα βλέπω δημοσιεύματα γι’ αυτές τις εξετάσεις. Ρωτήστε γι’ αυτό το εργαστήριο του ΑΠΘ που έχει κάνει τις εξετάσεις».

