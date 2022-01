Πολιτική

Θεοδωρικάκος για την υπόθεση βιασμού: Ανδρισμός είναι να είσαι ευγενικός και να σέβεσαι

Δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη από την Θεσσαλονίκη. Τι είπε για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης.



«Εμπιστεύομαι την Αστυνομία ότι κάνει με επαγγελματικό και άξιο τρόπο τη δουλειά της. Θέλω να ενημερωθώ πιο συγκεκριμένα, οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τηρούνται για όλους, οποίοι και αν είναι αυτοί», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.

Ερωτηθείς για την έρευνα που έχει ξεκινήσει για κύκλωμα μαστροπείας με αφορμή το πάρτι στο οποίο κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού η 24χρονη ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «πέντε μήνες που υπηρετώ ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχω δει ότι όταν η αστυνομία είναι ελεύθερη να κάνει την δουλειά της την κάνει αποτελεσματικά και σε αυτά τα περιστατικά και σε αλλά» και πρόσθεσε:

«Ας προσέχουμε όλοι πως μεγαλώνουμε ιδίως τα αγόρια μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα τα αγόρια μας όπως και τα κορίτσια μας πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αγάπη και σεβασμός, ανδρισμός είναι να είσαι ευγενικός, να αγαπάς και να σέβεσαι μια κοπέλα και μια γυναίκα».

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο ΑΤ Λευκού Πύργου για να συγχαρεί τους τέσσερις αστυνομικούς που απέτρεψαν γυναικοκτονία πριν από ένα μήνα σημείωσε: «Επέλεξα να έρθω σε αυτό το αστυνομικό τμήμα γιατί εδώ υπάρχει το γραφείο Ενδοοικογενειακής βίας το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες που δέχονται ψυχική και σωματική βία, στο πλαίσιο μιας σχέσης ή ενός γάμου, να καταγγείλουν τα περιστατικά. Και έχω έρθει πρώτα από όλα να επιβραβεύσω τους τέσσερις αστυνομικούς οι οποίοι πριν από περίπου ένα μήνα έσωσαν μια γυναίκα, της έσωσαν τη ζωή. Το είχα υποσχεθεί ότι θα το κάνω και ήρθα να το κάνω».

