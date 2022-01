Πολιτική

Θεοδωρικάκος σε ΣΥΡΙΖΑ: Αφήστε την Αστυνομία έξω από τα εσωκομματικά σας προβλήματα

Έντονη η αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την παρέμβαση Πολάκη σε αστυνομικό που επέβαλε πρόστιμο. "Πυρά" και από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.



Την έντονη αντίδρασή του για την παρέμβαση του Παύλου Πολάκη σε αστυνομικό να μη επιβάλλει πρόστιμο σε υπάλληλο ψαροταβέρνας που δεν τηρούσε τα μέτρα κατά της πανδημίας, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter o υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

O κ.Θεοδωρικάκος έστειλε αυστηρό μήνυμα στην αξιωματική αντιπολίτευση, καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει την Αστυνομία έξω από τα εσωκομματικά του προβλήματα.

«Προς ΣΥ.ΡΙΖ.Α: Αφήστε την Έλληνικη Αστυνομία έξω από τα εσωκομματικά σας προβλήματα. Οι νόμοι είναι νόμοι και ισχύουν για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά με ανάρτησή στο Twitter.

Προς ΣΥ.ΡΙΖ.Α: Αφήστε την Έλληνικη Αστυνομία έξω από τα εσωκομματικά σας προβλήματα. Οι νόμοι είναι νόμοι και ισχύουν για όλους. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 17, 2022

Επίθεση στον Παύλο Πολάκη για το περιστατικό το περασμένου Σαββάτου (15.01.2022) σε γνωστή ταβέρνα στο Μοσχάτο, εξαπολύει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.



Όλη η ανακοίνωση:

"To προχθεσινό συμβάν σε γνωστή ψαροταβέρνα του Μοσχάτου με «πρωταγωνιστή» πρώην Υπουργό και νυν βουλευτή του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αποτελεί ένα ακόμη πειστήριο και απόδειξη του συντελεστή δυσκολίας του αστυνομικού έργου που επιτελείται όσον αφορά τον περιορισμό της πανδημίας. Έτσι ο διατεταγμένος, γενικό-προληπτικός κυρίως, αστυνομικός έλεγχος στην περιοχή του Μοσχάτου από συναδέλφους – μέλη της Ένωσής μας, κατέληξε σε ευθείες “απειλές” εναντίον τους, κυριολεκτικά, άνευ λόγου και αιτίας. Οι συνάδελφοι προέβησαν και πραγματοποίησαν απλώς το καθήκον τους και αναιτιολόγητα λοιδορήθηκαν.

Σ’ ένα, χρονικά, κομβικό σημείο για τον περιορισμό του COVID 19, δύο (2) περίπου χρόνια μετά, παρατηρείται το φαινόμενο αναχρονιστικά, ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί με σημαίνουσες θέσεις να ταυτίζουν την θεμιτή, κατ’ αρχήν, αντιπολιτευτική τους θέση με το διατεταγμένο και συνταγματικά επιβεβλημένο αστυνομικό έργο.

Είναι δυνατόν, εν έτει 2022, σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, όπως η Ελλάδα να υφίστανται τέτοιες θέσεις;

Είναι δυνατόν, κάποιοι να αναγορεύουν εαυτούς σε «προστάτες των αδυνάτων», χρησιμοποιώντας αθέμιτα το ρόλο των αστυνομικών, αντί να μεταφέρουν το υποτιθέμενο πρόβλημα στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού έργου και ελέγχου;

Τέλος, υποχρεούμαστε να επισημάνουμε, ότι είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων που αδικήθηκαν κατάφωρα και έχουν δοθεί σχετικές εντολές στο νομικό τμήμα της Ένωσης, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Η μεγάλη δοκιμασία της Ελληνικής κοινωνίας τα δύο αυτά χρόνια, δεν θα αφήσουμε να δημιουργήσει πλασματικά εξιλαστήρια θύματα, τους εργαζόμενους αστυνομικούς που μοχθούν υποδειγματικά και καθημερινά."

