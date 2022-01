Πολιτική

Rafale: Στην Τανάγρα τα έξι υπερσύγχρονα μαχητικά (εικόνες)

Η Ελλάδα υποδέχθηκε τα πρώτα υπερσύγχρονα Rafale, "στολίδι" της 332ης μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας. Το συγκινητικό μύνυμα του Πύργου Ελέγχου.

Στην Τανάγρα προσγειώθηκαν τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, καλές προσγειώσεις», τους είπε ο Πύργος Ελέγχου, με τον αρχηγό της μοίρας να απαντά: «Η 332 μοίρα πετά στο μέλλον».

Τα γαλλικά μαχητικά αναχώρησαν από την Ιστρ της Γαλλίας με προορισμό την 114 Πτέρυγα Μάχης. Πριν την προσγείωσή τους στην Τανάγρα, όπου θα ενταχθούν στην 332 Μοίρα, πέταξαν πάνω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Μετά την είσοδό τους στο FIR Αθηνών, τα Rafale συνoδεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά την προσγείωση στην 114 Πτέρυγα Μάχης, τα αεροσκάφη πέρασαν κάτω από αψίδα νερού και κατευθύνθηκαν στο χώρο μπροστά από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία όπου τα πληρώματά τους αποβιβάστηκαν.

Ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και ο καθιερωμένος αγιασμός.

Στην Τανάγρα, το «παρών» στην άφιξη των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών έδωσαν μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης και ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονάβ.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για την αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale (εκ των οποίων έξι καινούργια και 12 μεταχειρισμένα) υπογράφτηκε πριν από περίπου ένα χρόνο - συγκεκριμένα στις 25 Ιανουαρίου 2021 - από τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλου και τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί. Η πρόκτησή τους θα στοιχίσει 2,32 δισ. ευρώ μαζί με τα όπλα που φέρουν.

Συνολικά, η Ελλάδα θα προμηθευτεί 24 μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί η πρόσθετη σύμβαση για την αγορά επιπλέον έξι καινούργιων μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

Τα δύο από τα έξι Rafale που έρχονται σήμερα στην Ελλάδα θα είναι διθέσια ώστε να χρησιμοποιούνται και για την εκπαίδευση των νέων πιλότων ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα θα είναι μονοθέσια.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση οκτώ Ελλήνων πιλότων και 50 τεχνικών των αεροσκαφών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη βάση Μερινιάκ επί γαλλικού εδάφους από προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας Dassault.

Τα μαχητικά Rafale έχουν ακτίνα δράσης 2.800 μίλια και μεγάλη χωρητικότητα σε καύσιμα, δύο κινητήρες, είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο και ισχυρό ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης ενώ έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν δύο πυραύλους Exocet.

