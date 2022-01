Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Πώς τα κορονοπάρτι μπορεί να οδηγήσουν στην αποπομπή του

Η θέση του Μπόρις Τζόνσον τρίζει, όπως όλα δείχνουν, μετά τα «κορονοπάρτι» και τη θύελλα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει.

Ο Μπόρις Τζόνσον προσπαθεί να διασώσει τη θέση του μετά και την «εξέγερση» μέσα στο ίδιο το κόμμα του, καθώς τα πάρτι της Παρασκευής, όπως ονομάζονταν, έγιναν κατά παράβαση των μέτρων του lockdown που είχαν γίνει αγαπημένη συνήθεια στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπόρις Τζόνσον δεν αποκλείεται να «καθαιρεθεί» αν υπάρξει διαδικασία ψήφου δυσπιστίας μεταξύ των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος βάσει των κανόνων του. Πως μπορεί να γίνει αυτό:

– Τι πρέπει να γίνει για να υπάρξει διεκδίκηση της ηγεσίας;

Μια διαδικασία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν το 15% των βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος συντάξουν επιστολές που ζητούν τη διενέργεια διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης από τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 του κόμματος, που αντιπροσωπεύει τους βουλευτές που δεν έχουν κυβερνητικές θέσεις.

Οι Συντηρητικοί έχουν 360 βουλευτές, άρα 54 χρειάζεται να γράψουν τέτοιες επιστολές για να υπάρξει διαδικασία επί ψήφου εμπιστοσύνης.

– Μπορεί να συμβεί αυτό στον Τζόνσον;

Αρκετοί βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος έχουν εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για τον Τζόνσον και μερικοί εξ αυτών έχουν δηλώσει ότι έχουν υποβάλει επιστολές.

Άλλοι έχουν πει ότι το έχουν κάνει αλλά δεν θέλουν να κατονομαστούν. Οι επιστολές είναι εμπιστευτικές άρα ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 Γκράχαμ Μπρέιντι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που γνωρίζει πόσοι πραγματικά το έχουν πράξει.

– Τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης;

Όλοι οι Συντηρητικοί βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά του ηγέτη τους. Εάν κερδίσει ο Τζόνσον παραμένει στη θέση του και ο ρόλος του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ξανά για 12 μήνες. Εάν χάσει, πρέπει να παραιτηθεί και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού που θα ακολουθήσει.

– Πόσο γρήγορα μπορεί να λάβει χώρα μια τέτοια διαδικασία;

Βάσει του κανονισμού που διέπει το Συντηρητικό κόμμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 σε διαβούλευση με τον ηγέτη του κόμματος αποφασίζει την ημερομηνία της ψηφοφορίας, που πρέπει να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η προκάτοχος του Τζόνσον, η Τερέζα Μέι, βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης τον Δεκέμβριο του 2018 –την οποία τελικά κέρδισε—αυτή έγινε την ίδια ήμερα που ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 ανακοίνωσε ότι έλαβε αρκετές επιστολές για να ενεργοποιηθεί η σχετική διαδικασία.

– Τι μπορεί να συμβεί εάν ο Τζόνσον χάσει;

Εάν χάσει ο Τζόνσον, θα ξεκινήσει μια διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας προκειμένου να αποφασιστεί ο αντικαταστάτης του. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν θα προκαλέσει άμεσα γενικές εκλογές και ο αντικαταστάτης του μπορεί να γίνει πρωθυπουργός.

Εάν υπάρξουν αρκετοί υποψήφιοι, θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Συντηρητικών βουλευτών. Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους βγαίνει εκτός διαδικασίας και πραγματοποιείται εκ νέου ψηφοφορία. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου απομείνουν δύο υποψήφιοι, με τις ψηφοφορίες να διενεργούνται με αρκετές ημέρες διαφορά, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.

Οι τελικοί δύο υποψήφιοι λαμβάνουν στη συνέχεια μέρος σε εκλογική διαδικασία με επιστολική ψήφο με τη ευρύτερη συμμετοχή των μελών του κόμματος, με τον νικητή να αναδεικνύεται νέος ηγέτης. Οι ψηφοφόροι πρέπει να είναι μέλη του κόμματος για τουλάχιστον τρεις μήνες.

– Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Τζόνσον;

Οι δύο βουλευτές που θεωρούνται φαβορί για την αντικατάσταση του Τζόνσον είναι ο υπουργός του επί των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ, που είχε αναβαθμισμένο ρόλο στην παρουσίαση της στήριξης της κυβέρνησης για την οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, και η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας, που είναι δημοφιλής στη βάση του κόμματος.

