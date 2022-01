Κόσμος

Πάρτι στην Ντάουνινγ Στριτ: “Τρίζει η καρέκλα” του Μπόρις Τζόνσον

Τα ονόματα των διαδόχων του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία και την αρχηγία του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, παγιδευμένος στο σκάνδαλο των πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω πανδημίας, κάθεται πλέον σε μια καρέκλα που τρίζει και ήδη αρχίζουν να ακούγονται ονόματα πιθανών διαδόχων του.

Ρίσι Σούνακ

Ο υπουργός Οικονομικών, ο πρώτος ινδουιστής που ανέλαβε ποτέ τη θέση αυτή, θεωρείται το μεγάλο φαβορί. Με μόλις πέντε χρόνια πολιτικής εμπειρίας, ο 41χρονος υπέρμαχος του Brexit έγινε υπουργός Οικονομικών το 2020, σε μια κρίσιμη περίοδο εν μέσω της πανδημίας. Έλαβε τολμηρά μέτρα για να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας που απειλούνταν από τα λοκντάουν. Το πάντα άψογο στυλ του και ο σοβαρός πολιτικός λόγος του τον καθιστούν το αντίθετο του Τζόνσον, με την ανάκατη κόμη και τις ηθελημένα προκλητικές δηλώσεις.

Ο Σούνακ είναι παντρεμένος με την κόρη ενός Ινδού εκατομμυριούχου. Οι παππούδες του μετανάστευσαν στη Βρετανία τη δεκαετία του 1960. Ο ίδιος εργάστηκε ως αναλυτής στην Goldman Sachs και κατόπιν ως υπάλληλος σε ένα κερδοσκοπικό fund και έχτισε μια προσωπική περιουσία προτού να γίνει βουλευτής, το 2015.

Λιζ Τρας

Το άλλο μεγάλο φαβορί είναι η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας. Η ευθύτητά της και η προθυμία της να αναμιγνύεται σε «πολιτιστικούς» πολέμους την έχουν κάνει πολύ δημοφιλή στην εκλογική βάση του Συντηρητικού κόμματος. Η 46χρονη Τρας ανέλαβε το Φόρεϊν Όφις ως αναγνώριση της καλής δουλειάς που έκανε στο υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου. Από τη θέση αυτή, η υπέρμαχος του ελευθέρου εμπορίου που είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ, αλλά κατόπιν άλλαξε στρατόπεδο, πέτυχε μια σειρά εμπορικών συμφωνιών μετά το Brexit.

Μάικλ Γκόουβ

Ο 56χρονος πρώην δημοσιογράφος ήταν μια από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από το Brexit. Από τον Σεπτέμβριο είναι υπουργός Οικισμού και Κοινοτήτων, αρμόδιος να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα του Τζόνσον για την αναβάθμιση των φτωχότερων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Γκόουβ είχε ήδη διεκδικήσει δύο φορές την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος, το 2016 και το 2019, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Τζέρεμι Χαντ

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Υγείας, ο 55χρονος Τζέρεμι Χαντ, ηττήθηκε από τον Τζόνσον στις εσωκομματικές εκλογές του 2019 για την ηγεσία των Συντηρητικών, όπου προέβαλε το προφίλ της «σοβαρής» εναλλακτικής λύσης.

Ο Χαντ, συμφοιτητής του Τζόνσον και του Ντέιβιντ Κάμερον στην Οξφόρδη, δίδασκε αγγλικά στην Ιαπωνία και μιλά άπταιστα ιαπωνικά. Είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέματα υγείας. Προωθεί την εικόνα του «συμπαθητικού φίλου» αλλά πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει «χάρισμα».

Σατζίντ Τζάβιντ

Ο υπουργός Υγείας, γιος ενός Πακιστανού μετανάστη, οδηγού λεωφορείου, ανέλαβε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τζόνσον αλλά παραιτήθηκε το 2020.

Έχει αφηγηθεί ότι αντάλλαξε χειραψία με τη Μάργκαρετ Θάτσερ όταν ήταν μικρός.

Ο 52χρονος Τζάβιντ ψήφισε το 2016 υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων αυτής της σχέσης, όμως κατόπιν τάχθηκε υπέρ του Brexit.

Πρίτι Πατέλ

Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ, 49 ετών, είναι η πιο συντηρητική από όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης όσον αφορά στα κοινωνικά θέματα. Υποστήριξε με θέρμη το Brexit και καταψήφισε τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.

Η Πατέλ γεννήθηκε στο Λονδίνο και οι γονείς της κατάγονται από την Ουγκάντα και την Ινδία. Υιοθέτησε σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό αλλά, παρά τις υποσχέσεις της, ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν διαπλέοντας τη Μάγχη αυξήθηκε.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.

Ντόμινικ Ράαμπ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντόμινικ Ράαμπ, 47 ετών, ανέλαβε προσωρινά την πρωθυπουργία την άνοιξη του 2020, όταν ο Τζόνσον νοσηλευόταν στην εντατική με Covid-19. Είναι πρώην δικηγόρος, έχει μαύρη ζώνη στο καράτε και θεωρήθηκε αξιόπιστος σύμμαχος εν μέσω κρίσεων, γιατί ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων, χωρίς φιλοφροσύνες. Όμως αυτή η εικόνα του αμαυρώθηκε όταν, όντας υπουργός Εξωτερικών, συνέχισε τις διακοπές του, τον Αύγουστο του 2021, την ώρα που η Καμπούλ έπεφτε στα χέρια των Ταλιμπάν. Αυτός ήταν ο λόγος, σύμφωνα με κάποιους, που στον ανασχηματισμό του επόμενου μήνα, ο Τζόνσον τον απομάκρυνε από το Φόρεϊν Όφις.

