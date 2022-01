Πολιτική

Μητσοτάκης: τα Rafale κλείνουν την πόρτα κάθε απειλής

Ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί η παραλαβή και των 24 μαχητικών αεροσκαφών Rafale ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Το μήνυμά του στην Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή υποδοχής των πρώτων 6 από τα συνολικά 24 αεροσκάφη Ραφάλ στην Ελλάδα τόνισε ότι αναβαθμίζουν τη χώρα και ανοίγουν νέα σελίδα στα γαλανόλευκα φτερά.

«Αποτελούν δείγμα της Ελλάδας που αλλάζει και ακμάζει σε όλα τα πεδία», τόνισε ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι πλέον τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα απαλλάσσονται από κάθε φόρο. Το μέτρο, συνέχισε, αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις, την ΕΛ.ΑΣ, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό ενώ θα ισχύσει και για αποζημιώσεις στελεχών που παρέχουν ιατρική βοήθεια με αεροπορικά μέσα.

«Πρόκειται για ανακούφιση σύμφωνη με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Αυτό άλλωστε διαπερνά κάθε επιλογή μας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι νέα αεροσκάφη είναι εδώ, 16 μήνες μετά την παραγγελία τους, ετοιμοπόλεμα και με τα πληρώματα και το προσωπικό υποστήριξης να έχουν ολοκληρώσει τον απαιτητικό κύκλο εκπαίδευσης.

«Οι ριπές του ανέμου όπως δηλώνει το όνομά τους, είναι έτοιμες να φρουρήσουν τους ελληνικούς ουρανούς», συμπλήρωσε και πρόσθεσε πως μέσα στο 2022 θα έρθει η δεύτερη εξάδα, το 2023 η τρίτη και μετά τα υπόλοιπα έξι.

«Η απόκτηση των νέων μαχητικών συνδέεται με την ανανέωση του υλικού της Πολεμικής μας Αεροπορίας η οποία είχε καταστεί κατεπείγουσα», σημείωσε ενώ συνεχίζεται η παράδοση της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που ξεκινά ουσιαστικά από τη μεταπολίτευση.

Πρόκειται, είπε, για γεωστρατηγική εξέλιξη πρώτης γραμμής καθώς καθιστούν την αεροπορία μας μία από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη και τη μεσόγειο ενώ σφραγίζει την αμυντική συμπαράταξη Ελλάδας-Γαλλίας.

«Τα νέα Ραφάλ είναι έτοιμα να απογειωθούν για ένα καλύτερο, πιο ειρηνικό αύριο, για όλη την περιοχή. Σε λίγο θα επιχειρούν δίπλα σε νέες γαλλικές φρεγάτες με τις οποίες μοιράζονται οπλικά και αμυντικά συστήματα και έχουν κοινή επιχειρησιακή φιλοσοφία», υπογράμμισε.

«Πεποίθηση αυτής της κυβέρνησης ήταν και είναι ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη πρέπει να πλαισιώνεται από τη θωράκιση ασφάλειας και την ανάταση της εθνικής αξιοπρέπειας», υπογράμμισε και τόνισε πως «για την Ελλάδα κάθε ενίσχυση της άμυνάς της αποτελεί προβολή ειρήνης».

Και συμπλήρωσε: «Στον 21ο αιώνα δεν έχουν θέση ούτε η προφανής παραχάραξη της ιστορίας και της γεωγραφίας, ούτε τα αυθαίρετα πυροτεχνήματα. Σε αυτά απαντούν το διεθνές δίκαιο και η εθνική μας εγρήγορση. Το μήνυμα των καιρών είναι η αλήθεια και η συνεννόηση στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και ειδικότερα στην περιοχή μας στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτόν θα προστατεύουν τα νέα Ραφάλ για την απόκτησή των οποίων δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Με την ίδια αποφασιστικότητα που η χώρα κλείνει την πόρτα σε κάθε απειλή, κρατά ανοικτά τα παράθυρα του διαλόγου».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε ένα συμβολικό παιχνίδι της ιστορίας, τα νέα μαχητικά θα ενταχθούν στη μοίρα Γεράκι όπως Ιέραξ βαφτίστηκαν και από τον Ελευθέριο Βενιζέλο τα πρώτα 4 στρατιωτικά αεροπλάνα που παρέλαβε η Ελλάδα από τη Γαλλία πριν από 110 χρόνια.

«Την προσγείωση εκείνων των πρώτων αεροσκαφών ακολούθησαν χρόνια ακμής και θριάμβων για την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί με την άφιξη των σύγχρονων απογόνων τους στην Τανάγρα», υπογράμμισε και ευχήθηκε να είναι καλοτάξιδα.

