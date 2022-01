Rafale - Κόρη πιλότου: Ο μπαμπάς μου τα έφερε! (βίντεο)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη βάση της Τανάγρας κατά την άφιξη των πρώτων ελληνικών Rafale, με την παρθενική τους πτήση στον ελληνικό ουρανό.

Ανάμεσα στον κόσμο που περίμεναν τα γαλλικά μαχητικά στην βάση της Τανάγρας ήταν και παιδιά πιλότων με τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν να είναι συγκινητικές.

Τη στιγμή που είχαν πλέον προσγειωθεί τα γαλλικά μαχητικά και οι πιλότοι κατέβαιναν από αυτά, τα παιδιά τους που ήταν στο κοινό ξεκίνησαν να τους χαιρετούν.

Μάλιστα,ένα από τα παιδιά που βρισκόταν εκεί είπε ενθουσιασμένο «ο μπαμπάς μου έφερε τα Rafale».

Συγκινητικές φωτογραφίες δημοσίευσε και η δημοσιογράφος Λιάνα Σπυροπούλου

“My daddy is there” she screamed when the fighter gets approached Tanagra Airport #Greece

She waited more than one hour to give him the flowers.

The families of these pilots are above any political dispute over the 6 #Rafale pic.twitter.com/nIGkWUMMYi