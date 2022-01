Life

“The 2Night Show” - Έρρικα Μπίγιου: Το χυδαίο φλερτ και η αντίδρασή της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λαμπερή ηθοποιός μιλά για τη μοναχική ζωή στο Λονδίνο, την ψυχοθεραπεία και την παραλίγο συνεργασία με τον Τζουντ Λο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, στο «The 2Night Show» την εντυπωσιακή Έρρικα Μπίγιου.

Η λαμπερή ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν ακούει όταν αγχώνεται και γιατί αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, συγκεκριμένα όλο αυτό το άγχος και η αποφυγή της δημοσιότητας προκύπτει όπως λέει γιατί δεν θέλει να «ενοχλήσει» την επικαιρότητα χωρίς λόγο γιατί όπως λέει «δεν έχω ανακαλύψει και την πενικιλίνη, δεν έχω κάνει κάτι σημαντικό, οπότε έχω συστολή με τη δημοσιότητα»

Ακόμα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο να συμμετάσχει στη συνέχεια του «The Young Pope» με τον Τζουντ Λο. Είχε φτάσει ως την τελευταία επιλογή, αλλά τελικά δεν πέρασε.

Τι γνώμη έχει για την τηλεόραση; Στην αρχή τη φοβήθηκε, συγκεκριμένα φοβήθηκε τους ρυθμούς και την πίεση, δεν ήξερε αν θα τα καταφέρει να κάνει καλά αυτό που της ζητείται. Εμπιστεύθηκε τους συνεργάτες της και το ξεπέρασε.

Ακόμα μίλησε για την παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» στην οποία συμμετέχει και τόνισε ότι αγχωνόταν για το αν θα τα καταφέρει καιστο θέατρο αλλά ήταν πολύ υποστηρικτική η ομάδα και αυτό τη βοήθησε.

Τέλος αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί χυδαίο φλερτ και τόνισε ότι όταν συμβαίνει αυτό το αντιμετωπίζει ξεκαθαρίζοντας ότι δεν οδηγεί πουθενά και φεύγει αμέσως.

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός - Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς