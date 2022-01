Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στα backstage (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν από την μεγάλη πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας “καλωσορίζει” στο εντυπωσιακό σόου.

Ψυχή, πάθος, δύναμη, έκφραση, όνειρο! Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» κάνει πρεμιέρα αύριο, Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 20:00, και έφτασε η μεγάλη στιγμή για όσους θέλουν να κάνουν τη διαφορά!

Το Νο1 επιτυχημένο ψυχαγωγικό σόου στον κόσμο επιστρέφει στον ANT1, στο κανάλι που πρώτο το έφερε στην Ελλάδα, και θα είναι συναρπαστικό, τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό και γεμάτο φαντασία!

Τα φώτα του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» ανάβουν το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 20:00, και η σκηνή γεμίζει από έμπνευση, θετική ενέργεια, χιούμορ, ανταγωνισμό, επιβράβευση, αλλά και διαγωνιζόμενους που θα μας καθηλώσουν και θα μας εκπλήξουν! Ένα απολαυστικό ταξίδι ξεκινά, με σκοπό την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του διασημότερου σόου στον πλανήτη κάθονται τέσσερα ξεχωριστά πρόσωπα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα θα δίνουν το πράσινο φως στους συμμετέχοντες. Πόσα ΝΑΙ και πόσα ΟΧΙ θα πουν; Ποια ταλέντα θα τους εντυπωσιάσουν;

Στο τιμόνι της παρουσίασης, θα είναι ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, ένα εκρηκτικό δίδυμο με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, που θα δώσει μία απολαυστική νότα στο βραβευμένο οικογενειακό σόου.

ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ, ΟΜΩΣ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ;

Με σταθερή παρουσία στην τηλεόραση τα τελευταία 30 χρόνια, έχει παρουσιάσει σχεδόν όλα τα είδη ψυχαγωγικών εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση. Από το καλοκαίρι του 2013 ανέλαβε την παρουσίαση των δημοφιλέστερων ψυχαγωγικών εκπομπών του ΑΝΤ1. Από το 2015 έχει αναλάβει την late night ζώνη του ΑΝΤ1 παρουσιάζοντας το «The 2Night Show», ενώ η παρουσία του στο ραδιόφωνο είναι συνεχής, αφού από το 2012 παρουσιάζει την πρωινή εκπομπή γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού.

