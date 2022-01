Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προς κορύφωση οι διασωληνώσεις

Ο λόγος που ενώ τα κρούσματα σταθεροποιούνται οι διασηλωνώσεις αυξάνονται, συμπαρασύροντας και τους θανάτους.

Με δεδομένο ότι η μετάλλαξη Δέλτα επικρατεί μεταξύ των νοσούντων με κορονοϊό σημειώνεται η αύξηση των διασηλωνώσεων ασθενών με Covid -19, αλλά και η δραματική αύξηση των θανάτων τις τελευταίες ημέρες, παρά τη σταθεροποίηση των κρουσμάτων.

Οι επιστήμονες αναμένουν κορύφωση στον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών αυτήν την εβδομάδα, την ώρα που όπως εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, «η μετάλλαξη Όμικρον επικρατεί στη κοινωνία και η Δέλτα στις ΜΕΘ και τους θανάτους».

Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, δεν αναμένεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες και διαφοροποίηση των ισχυόντων μέτρων, που μόλις χθες παρατάθηκαν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Όπως σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα, έτσι και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθώς και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, απηύθυναν νέα έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, για την προστασία τους από τη μετάλλαξη Όμικρον.

Βάσει των στοιχείων, πάντως, από τους 5,8 εκατομμύρια δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης μόλις οι 870.000 υπολείπονται.

