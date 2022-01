Life

Nτέμης Νικολαΐδης: H ζωή του μετά το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή (βίντεο)

Είναι σε σχέση;

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε ένα ρεπορτάζ για τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην καθημερινότητα του πρώην ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη μετά το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή

Αντίθετα με τη Δέσποινα Βανδή ο Ντέμης Νικολαΐδης έχει κρατήσει μία πιο low profile στάση μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους το περασμένο καλοκαίρι που… έσκασε σαν βόμβα στην ελληνική showbiz.

