Έλενα Χριστοπούλου: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Το αποτέλεσμα έχει εντυπωσιάσει...

Η Έλενα Χριστοπούλου ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη αίσθηση στυλ και την πάντα προσεγμένη εμφάνισή της. Πρόκειται για μία γυναίκα που εντυπωσιάζει με τις επιλογές της και κεντρίζει τα βλέμματα.

Η booker μοντέλων που φέτος απολαμβάνουμε σε ρόλο κριτή στο νέο talent show του ΑΝΤ1 “Ελλάδα Έχεις Ταλέντο” διαθέτει ένα signature ξανθό κοντό hairlook αλλά συχνά κάνει ανανεωτικές κινήσεις και προσθέτει ενδιαφέρουσες πινελιές σε αυτό.

Έτσι και τώρα, που η Έλενα Χριστοπούλου επισκέφθηκε τον κομμωτή της και εμπιστεύθηκε τα έμπειρα χέρια του για να ανανεώσει το χρώμα των μαλλιών της.

