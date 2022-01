Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: απολαυστικό το Σάββατο στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Εντυπωσιακό και ξεχωριστό ήταν το σόου που απολαύσαμε το βράδυ του Σαββάτου στις οθόνες μας.

Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», το διάσημο βραβευμένο οικογενειακό σόου, είναι στον ANT1 και είναι γεμάτο μοναδικές στιγμές γεμάτες φαντασία, χαρά και συγκίνηση.

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα έδωσαν τα ΝΑΙ, αλλά και τα ΟΧΙ τους στους συμμετέχοντες, αλλά και το 1ο «GOLDEN BUZZER».

Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος, καλωσόρισαν διαγωνιζόμενους και κοινό με χιούμορ και ξεχωριστές ατάκες.

ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ…

Η βραδιά ξεκίνησε με μία 14μελη ομάδα που έφερε το Bollywood στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα, μια εκρηκτική χορογραφία εμπνευσμένη από την ινδική κουλτούρα και απέσπασε τα ΝΑΙ των κριτών.

Ακολούθησε μία ελληνοαμερικανίδα που αγαπάει τη μουσική, το τραγούδι, αλλά και το σόου, η οποία όμως δεν έπεισε τους κριτές.

Στη συνέχεια, τρεις φίλοι από τη Θεσσαλονίκη ανέβασαν το θερμόμετρο στα ύψη με ένα απαιτητικό πρόγραμμα καλλισθενικών ασκήσεων και πήραν τέσσερα ΝΑΙ.

Ένα… χορταστικό θέαμα με έναν ειδικό στο ελληνικό σουβλάκι που δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, ενώ ένα ντουέτο-έκπληξη πατέρα και γιου έφερε στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» δάκρυα συγκίνησης, αλλά και το 1ο «GOLDEN BUZZER».

Ένας 18χρονος που αγαπά το χορό δεν ενθουσίασε τους κριτές, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με επτά γυναίκες που χόρεψαν πάνω σε εντυπωσιακά ψηλά τακούνια, παρουσιάζοντας μια αισθησιακή χορογραφία σε στύλο, που ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη.

Ένα θεαματικό και ριψοκίνδυνο act με μαχαίρια καθήλωσε τους κριτές και πήρε τέσσερα ΝΑΙ, ενώ τις θετικές ψήφους των κριτών είχε και μία 8μελής ροκ μπάντα που συνδυάζει τις ηλεκτρικές κιθάρες, με το κλαρίνο και το μπουζούκι.

Έπειτα, στη σκηνή του σόου ανέβηκε ένας από τους 7 performer σε όλο τον κόσμο, που κάνει μαγικά με τον κύβο του Rubik, εντυπωσιάζοντας θετικά τους κριτές, ενώ μία χορευτική ομάδα που συνδύασε το μπαλέτο με τη ρυθμική γυμναστική, τα ακροβατικά και το χιπ χοπ δίχασε την επιτροπή και δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Τέλος, τα κόλπα ενός 21χρονου βιρτουόζου του γιο-γιο πήραν μόνο ένα ΝΑΙ, ενώ ο κάτοχος βραβείου Guinness για το πιο γρήγορο κούρεμα στον κόσμο πέρασε παμψηφεί στη φάση των Ημιτελικών.

Οι οντισιόν του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» συνεχίζονται το Σάββατο 22 Ιανουαρίου με ακόμα περισσότερη λάμψη και μαγεία, αλλά και με συγκλονιστικά acts.

Ποιοι θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τους ημιτελικούς με τελικό προορισμό τον Τελικό και την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ;

Ραντεβού στις 20:00 στον ΑΝΤ1!

