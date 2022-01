Υγεία - Περιβάλλον

Καρδίτσα - Εικονικοί εμβολιασμοί: Δυο απολύσεις στο Κέντρο Υγείας Παλαμά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ειναι οι δύο εργαζόμενες που τέθηκαν εκτός Δημοσίου...





Σε οριστική παύση των καθηκόντων της έθεσε το Α’βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, τη διοικητική υπάλληλο που εμπλεκόταν στην υπόθεση εικονικών εμβολιασμών στον Παλαμά Καρδίτσας.

Επίσης σε οριστική παύση τέθηκε και η νοσηλεύτρια του ίδιου Κέντρου Υγείας, η οποία έκανε χρήση πιστοποιητικού από εικονικό εμβολιασμό.

Οι υπάλληλοι που απολύθηκαν, μέχρι σήμερα ήταν σε αργία ενός έτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Ένας στους 3 στις ΜΕΘ είναι κάτω των 60 ετών

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: Τα νέα πρόσωπα σε θέσεις “κλειδιά”

Λουτράκι: νεκρό βρέφος λίγων μηνών