“The Sun”: Ο Τζόκοβιτς σκοπεύει να μηνύσει την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

Ο Σέρβος πρωταθλητής θα ζητήσει αποζημίωση 3,8 εκ. ευρώ καταγγέλλοντας την αυστραλιανή κυβέρνηση για κακή μεταχείριση και κακές συνθήκες υγιεινής στην κράτηση του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σκέφτεται να μηνύσει την αυστραλιανή κυβέρνηση για κακή μεταχείριση και ύπαρξη κακών συνθηκών υγιεινής στο ξενοδοχείο στο οποίο βρισκόταν σε καραντίνα στη Μελβούρνη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», ο Σέρβος πρωταθλητής, νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο ίδιο δημοσίευμα, υπάρχουν δηλώσεις ανθρώπου προσκείμενου στον μάνατζερ του Τζόκοβιτς, Εντοάρντο Αρτλάντι, «Είναι γνωστό ότι ο Νόβακ και η οικογένειά του ένιωθαν ότι του φέρθηκαν άσχημα στο ξενοδοχείο όπου τέθηκε σε καραντίνα στη Μελβούρνη. Η μητέρα του αποκάλυψε ότι το δωμάτιο ήταν γεμάτο ψύλλους και τον κρατούσαν ως κρατούμενο».

