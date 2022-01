Αθλητικά

Αυστραλία: Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στο ξενοδοχείο κράτησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πότε ορίστηκε η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση ακύρωσης της βίζας του Τζόκοβιτς.



Ο τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε στο ξενοδοχείο Παρκ, το ίδιο ξενοδοχείο κράτησης για μετανάστες στο οποίο παρέμεινε την περασμένη εβδομάδα, σήμερα λίγο πριν τις 15.30 (τοπική ώρα, 06.30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Το ξενοδοχείο χρησιμοποιείται επίσης για την κράτηση 33 αιτούντων άσυλο και ταξιδιωτών που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω της COVID-19.

Αυστραλιανό δικαστήριο όρισε την ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση ακύρωσης της βίζας του Τζόκοβιτς αύριο, Κυριακή, στις 09.30 (τοπική ώρα, 00.30 ώρα Ελλάδας).

Οι Αρχές της Αυστραλίας, έκαναν δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του Νόβακ Τζόκοβιτς και ανέστειλαν την απέλασή του, μέχρις ότου αποφανθεί η Δικαιοσύνη επί της προσφυγής του Σέρβου τενίστα, κατά της απόφασης ανάκλησης της βίζας του από τον υπουργό Μετανάστευσης της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τόκιο: Επίθεση με μαχαίρι έξω από πανεπιστήμιο (εικόνες)

Καιρός: νεφώσεις και βοριάδες το Σάββατο

Αίγινα: Σε λειτουργία ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης (εικόνες)