Τεχνολογία - Επιστήμη

Το “Ρολόι της Αποκάλυψης” έδειξε πάλι 100 δευτερόλεπτα ως την... καταστροφή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κόσμος δεν έγινε πιο ασφαλής το 2021... Γιατί η επιστημονική κοινότητα, για να καταλήξει στη συγκεκριμένη «ώρα», για τρίτη συνεχή χρονιά.



Ο κόσμος «δεν έγινε πιο ασφαλής»: οι δείκτες του ρολογιού της Αποκάλυψης, που από το 1947 συμβολίζει ένα επικείμενο γεγονός κατακλυσμιαίας σημασίας για τον πλανήτη, διατηρήθηκαν στα 100 δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα, από το μοιραίο για τον κόσμο χτύπημα, καθώς δεν παρατηρήθηκε καμία βελτίωση στην παγκόσμια κατάσταση από το 2020 μέχρι σήμερα.

Οι κίνδυνοι που θέτουν τα πυρηνικά όπλα, η κλιματική αλλαγή και η πανδημία αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά, κυρίως λόγω «ενός δυσλειτουργικού συστήματος πληροφόρησης που υπονομεύει τη λήψη λογικών αποφάσεων» σημειώνει η μη κυβερνητική οργάνωση Bulletin of the Atomic Scientists που διαχειρίζεται αυτό το συμβολικό ρολόι, μια αλληγορία της έκθεσης του ανθρώπου στους παγκόσμιους κινδύνους.

«Βρισκόμαστε μπλοκαρισμένοι σε μια επικίνδυνη περίοδο που δεν φέρνει ούτε σταθερότητα ούτε ασφάλεια» ανέφερε η καθηγήτρια Σάρον Σκουασόνι. «Το ρολόι της Αποκάλυψης συνεχίζει να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι είναι αναγκαίο να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε έναν πλανήτη πιο ασφαλή και πιο υγιή», πρόσθεσε η πρόεδρος της ΜΚΟ, η Ρέιτσελ Μπρόνσον.

«Εάν η ανθρωπότητα θέλει να αποφύγει μια υπαρξιακή καταστροφή, που θα έσβηνε όλα όσα έχει βιώσει, οι ηγέτες πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά για να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση, να λάβουν υπόψη τους την επιστήμη και να συνεργαστούν», τόνισε η Μπρόνσον.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, το θέμα της πληροφόρησης θεωρείται πλέον κρίσιμο από την οργάνωση.

Ο Χερμπ Λιν, ειδικός στην ψηφιακή ασφάλεια, σχολίασε ότι δεν αρκεί πλέον κανένα «λογικό επιχείρημα» για να μεταπείσει εκείνους που έχουν εδραιωμένες πεποιθήσεις οι οποίες προκαλούν «ρωγμές στην κοινή αντίληψή μας του τι είναι αληθές».

Σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists, το 2021 δεν έφερε κάποια σημαντική αλλαγή για το κλίμα.

«Την περασμένη χρονιά (…) είχαμε τον θόλο της ζέστης πάνω από τη Βόρεια Αμερική, πυρκαγιές σε όλον τον κόσμο, ξηρασίες και πλημμύρες, αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα δείγμα του τι περιμένουμε αν δεν μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο μηδέν», εξήγησε ο Ρέιμοντ Ριερχάμπερτ, καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το Bulletin of the Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και άλλους επιστήμονες που εργάστηκαν στο σχέδιο Μανχάταν για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Το επιστημονικό συμβούλιο της οργάνωσης αποτελείται κυρίως από Αμερικανούς καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος και πυρηνικής ασφάλειας.

Όταν «δημιουργήθηκε» το ρολόι της Αποκάλυψης έδειχνε 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 1991, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι δείκτες γύρισαν πίσω, στα 17 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Το 1953, το 2018 και το 2019 έδειχναν 2 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο Παντελίδη: Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για το ποιος οδηγούσε

Καρδίτσα - Εικονικοί εμβολιασμοί: Δυο απολύσεις στο Κέντρο Υγείας Παλαμά

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Ένας στους 3 στις ΜΕΘ είναι κάτω των 60 ετών