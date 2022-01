Κοινωνία

Μαρούσι: Φωτιά κατέστρεψε εστιατόριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες παραδόθηκε εστιατόριο στο Μαρούσι. Τα πρώτα στοιχεία.

Φωτιά ξέσπασε σε εστιατόριο στο Μαρούσι, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η φωτιά προκλήθηκε από άγνωστες, μέχρι στιγμής, αιτίες. Οι κάτοικοι ωστόσο της περιοχής, από τα γειτονικά στο εστιατόριο σπίτια, αναφέρουν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν στο χώρο προκαλώντας ολοσχερή καταστροφή.

Στη φωτιά επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εστίασης επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών στο Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 13 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 21, 2022