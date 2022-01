Παράξενα

Πωλήτρια λαϊκής που βρήκε 5000 ευρώ: Δεν μπορώ να κρατήσω κάτι που δεν είναι δικό μου

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η πωλήτρια σε λαϊκή αγορά που βρήκε τη δεσμίδα με τα χρήματα σε σωρό ρούχων.

Πάνω σε μεταχειρισμένα ρούχα βρήκε τα 5.000 ευρώ που παρέδωσε στην Αστυνομία η κυρία Αλέκα, πωλήτρια σε λαϊκή αγορά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή να μην παραδώσει τα χρήματα, αφού όπως είπε «δεν μπορώ να κρατήσω κάτι που δεν είναι δικό μου».

Τα χρήματα παραδόθηκαν στην Αστυνομία, και μέχρι στιγμής κανείς δεν τα έχει ζητήσει.

Αν και μέσα στον επόμενο χρόνο δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτης τους, τότε θα πάνε στο Ταμείο Παρακαταθηκών.

Η ίδια πάντως, παρακάλεσε τις Αρχές να μην πάνε εκεί τα χρήματα, αλλά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και την «Κιβωτό του Κόσμου».

