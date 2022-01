Οικονομία

ΣΔΟΕ: Δεκάδες κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με μπανάνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση του ΣΔΟΕ στο λιμάνι του Πειραιά έβγαλε... λαβράκι. Οι μπανάνες έκρυβαν πάλι κοκαΐνη.

Συνολικά 22 ανισοβαρείς συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 13 κιλών και 75 γραμμαρίων κατέσχεσαν οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στις 19 Ιανουαρίου 2022, στα πλαίσια διϋπηρεσιακής συνεργασίας με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά.

Οι συσκευασίες εντοπίστηκαν σε ειδική κρύπτη εντός εμπορευματοκιβωτίου, στο λιμάνι του Πειραιά, προερχόμενου από τον Ισημερινό, έμφορτου με μπανάνες.

Η ανακάλυψη και κατάσχεση της ανωτέρω ποσότητας κοκαΐνης έγινε κατόπιν συστηματικών ελέγχων εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων από χώρες υψηλού κινδύνου, με σκοπό τον εντοπισμό ποσοτήτων ναρκωτικών και την αποφυγή της διασποράς τους στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια, με τη χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (X-RAY) ελέγχου και σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια επακόλουθων ενεργειών με σκοπό την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών, υπήρξε συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Meat Loaf: Πέθανε ο τραγουδιστής

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

“Ελπίδα” – Διπλό το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο