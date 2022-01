Συνταγές

Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι από τον Πέτρο Συρίγο

Λαχταριστό γλυκό ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Γαλακτομπούρεκο με κανταΐφι ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος την Παρασκευή, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», εκτελώντας βήμα – βήμα την συνταγή!

Όπως ανέφερε ο σεφ, πρόκειται για ένα «θεϊκό γαλακτομπούρεκο» που θα λατρέψουν όλοι, καθώς το παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο συναντά το υπέροχο φύλλο για κανταΐφι!

Συστατικά για το γαλακτομπούρεκο με κανταΐφι

700 γρ ζάχαρη κρυσταλλική

400 γρ νερό

2 κ.τ.σ γλυκόζη

φλούδα από 1 λεμόνι

1 κ.τ.σ χυμό λεμόνι

Για την κρέμα 300 γρ ζάχαρη κρυσταλλική

176 γρ σιμιγδάλι ψιλό

700 ml γάλα πλήρες

300 ml κρέμα γάλακτος 35%

4 αυγά θερμοκρασία δωματίου

150 γρ βούτυρο αγελαδινό

2 βανίλιες σκόνη

Ξύσμα από 1 λεμόνι Για το στήσιμο 350 γρ βούτυρο γάλακτος λιωμένο

6 φύλλα κρούστας Η συνταγή για το γαλακτομπούρεκο με κανταϊφι Το σιρόπι για το γαλακτομπούρεκο με κανταϊφι Βάζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι σε μια κατσαρόλα. Αφήνουμε να πάρει βράση σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και όταν πάρει βράση μετράμε 4 λεπτά. Στη συνέχεια το βγάζουμε από τη φωτιά, το σιρόπι μας θα πρέπει να είναι χλιαρο όταν θα το χρησιμοποιήσουμε. Η κρέμα για το θεϊκό γαλακτομπούρεκο Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη, τις βανίλιες, το ξύσμα λεμονιού και την βάζουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε καλά. Η κρέμα θα αρχίζει να πήζει, δεν την αφήνουμε να πήξει πολύ και προσθέτουμε το βούτυρο αφού αρχίσει να κοχλάζει.

Ανακατεύουμε συνεχώς κυκλικά και προς το κέντρο της κατσαρόλας ώστε να ενωθούν τα υλικά και να αρχίζει να πήζει η κρέμα μας. Θα γίνει παχύρευστη και βελούδινη, αφήνουμε να κρυώσει. Χωρίζουμε τα αυγά σε κρόκους και ασπράδια, τα ασπράδια τα χτυπάμε σε μαρέγκα. Σε ένα μπολ βάζουμε τους κρόκους και τους χτυπάμε με ένα σύρμα χειρός. Ενσωματώνουμε τους κρόκους μέσα στα ασπράδια ανακατεύοντας με μια σπάτουλα σιλικόνης, προσοχή όχι βιαστικές κινήσεις πρέπει η μαρέγκα μας να μείνει αφράτη. Αφού έχει κρυώσει η κρέμα μας ενσωματώνουμε το μίγμα της μαρέγκας με την κρέμα με απαλές κινήσεις με μια σπάτουλα σιλικόνης βάζοντας σε 3 δόσεις την μαρέγκα στην κρέμα. Το στήσιμο για το παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι Σε ένα ταψάκι μιας χρήσης ή σε ένα ταψί 30 εκ βουτυρώνουμε με το λιωμένη βούτυρο. Ξανουμε το κανταΐφι και το χωρίζουμε στη μέση. Στρώνουμε τη μισή ποσότητα κανταΐφι στο ταψί, βουτυρώνουμε καλά με ένα πινέλο πιτσιλώντας όχι να ακουμπάει το πινέλο Από πάνω προσθέτουμε την Κρεμα, στη συνέχεια τα υπόλοιπα φύλλα με βούτυρο και το υπόλοιπο κανταΐφι με βούτυρο. Ψήνουμε στους 160-170 βαθμούς για 45 λεπτά στον αέρα, βγάζουμε το ταψί, τουμπάρουμε το γλυκό σε ένα πιάτο προσεκτικά και ξανά ψήνουμε μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα και από πάνω. Όταν ψηθεί, μετά από 30-40 λεπτά περίπου βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε λίγα λεπτά και σιροπιάζουμε σε 2 δόσεις σταδιακά.

