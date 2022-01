Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με απρόσμενες αφίξεις (εικόνες)

Ραγδαίες και ανατρεπτικές είναι, στα επόμενα επεισόδια, οι εξελίξεις για τους ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Απροσδόκητη και συγκλονιστική είναι η συνέχεια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», με απρόσμενες εξελίξεις, ανατροπές και πάθη, αλλά και σχέσεις που δοκιμάζονται.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 86

Η Αλίκη βρίσκει στο δρόμο ένα μικρό κοριτσάκι που φαίνεται να μην έχει κανέναν και δείχνει πολύ τρομαγμένο και το πάει στην Αστυνομία. Ο Διονύσης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά την απόπειρα αυτοκτονίας στην οποία τον οδήγησε ο δημόσιος διασυρμός του... Η Γαλανού βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και κινδυνεύει να αποκαλυφθούν όλα όσα έχει κάνει… Αυτό την οδηγεί σε κινήσεις απελπισίας… Μία ιστορία από το παρελθόν έρχεται στο προσκήνιο και αναστατώνει τον Μιχάλη. Ο Νίκος, μετά από μία κρίση, οδηγείται στο νοσοκομείο, εξομολογείται στην Ελπίδα ότι είναι πολύ άρρωστος και της ζητάει να μην πει τίποτα στην Ελένη. Η Νέλλη σοκάρεται όταν μαθαίνει κάτι για το παρελθόν του Μιχάλη.

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 87

Ο Δημήτρης βρίσκει στοιχεία που ενοχοποιούν τη Γαλανού για πολλά… Η Γαλανού προτείνει στον Δημήτρη και στην Αθηνά μια απρόσμενη συμφωνία… Η Αλίκη προσπαθεί να βρει άκρη με τους γονείς της μικρής μετανάστριας, αλλά όλες οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές. Η Λήδα αιφνιδιάζεται όταν ανακαλύπτει ότι ο καινούργιος ασθενής που φροντίζει είναι αδελφός του Νικήτα. Η αντίδραση του Νικήτα θα την αιφνιδιάσει ακόμη περισσότερο… Η Αθηνά είναι αμείλικτη με τον Στέφανο και του αρνείται να έχει οποιαδήποτε επαφή με το παιδί τους στο μέλλον. Η Νέλλη πιέζει τον Μιχάλη να της πει όλη την αλήθεια για το παρελθόν του...

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 88

Ο Μιχάλης παραδέχεται στην Νέλλη πως κάποτε ήταν μέλος μιας συμμορίας με έντονη παραβατική συμπεριφορά. Η Γαλανού εμφανίζεται στο τμήμα και καταθέτει όλη την αλήθεια για την εξαφάνιση του Αργύρη και τη σχέση που είχε με τον Μαρκάτο. Η Αλίκη κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τη μικρή Αζίζα, όμως όλα τα στοιχεία που βρίσκει ο Δημήτρης δείχνουν πως η μητέρα της είναι πιθανότατα νεκρή. Η Λήδα απογοητεύεται από τον Νικήτα που συνεχίζει να της λέει ψέματα για τον αδερφό του και τον λόγο που δεν της μίλησε ποτέ γι΄ αυτόν. Ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια, όταν βλέπει μπροστά του τον Σπύρο, τον άντρα που είχε χτυπήσει η συμμορία στην οποία συμμετείχε χρόνια πριν. Αυτό που αντικρίζει τον σοκάρει…

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 89

Η Αλίκη αναστατώνεται όταν αντιλαμβάνεται ότι η Αζίζα κινδυνεύει ακόμη και μέσα στο σπίτι της. Ο Δημήτρης συνεχίζει την προσπάθεια να βρει τη μητέρα της μικρής, αλλά είναι φανερό πως οι συγκάτοικοί της κάτι φοβούνται και δεν μιλάνε. Την ίδια στιγμή, δηλώνεται η εξαφάνιση ενός δημοσιογράφου που φαίνεται να εμπλέκεται στην ιστορία της μικρής. Η Λήδα προσπαθεί να πείσει τον Νικήτα να μιλήσει στον αδελφό του. Η Αλίκη βρίσκει τη γυναίκα στην οποία είχε εμπιστευθεί την Αζίζα η μητέρα της. Η Νέλλη, στην άρνηση του Μιχάλη να της πει τι έχει συμβεί, αποφασίζει να το μάθει μόνη της και βρίσκει τον Σπύρο… Η αλήθεια που θα μάθει απ’ αυτόν θα ανατρέψει ό,τι πίστευε μέχρι τώρα για τον Μιχάλη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 90

Η Λήδα καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει χωρίσει τον Νικήτα από τον αδερφό του είναι πολύ σοβαρό, αλλά πιέζει τον Νικήτα για μια προσπάθεια συμφιλίωσης… Ο Δημήτρης και η Αλίκη προσπαθούν να βρουν άκρη με την Αζίζα. Ανησυχούν ότι η μικρή κινδυνεύει, γιατί ξέρει ή έχει δει κάτι που δεν πρέπει να αποκαλύψει… Η Αλίκη προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο... Η Νέλλη, πιστεύοντας στα λόγια του Σπύρου, κατηγορεί ευθέως τον Μιχάλη για το παλιό περιστατικό… Η Ελένη, ενώ περιμένει με αγωνία την έκβαση της υγείας του πατέρα της, παίρνει μια απρόσμενα γενναία απόφαση…

