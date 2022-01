Οικονομία

Χειμερινός τουρισμός: Η νέα καμπάνια του ΕΟΤ (βίντεο)

Στον «αέρα» βρίσκεται ήδη η νέα καμπάνια του ΕΟΤ για τον χειμερινό τουρισμό.



Στον «αέρα» βρίσκεται ήδη η νέα καμπάνια του ΕΟΤ για τον χειμερινό τουρισμό που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό και μας καλεί να ανακαλύψουμε χιονισμένα βουνά, ορεινά χωριά, πανέμορφα ποτάμια και να απολαύσουμε κάθε γεύση που έχει η χώρα μας. Στο σημείο αυτό ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας τονίζει σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα:

«Φέτος τον χειμώνα όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Η νέα καμπάνια για τον χειμερινό τουρισμό που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό είναι ήδη στον "αέρα". Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Ωνάση για την πολύτιμη συμβολή του στην προσπάθεια αυτή. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς» συμπληρώνει.

Το βίντεο της καμπάνιας:

