Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 107 ετών εμβολιάστηκε με την 3η δόση (εικόνες)

Η υπεραιωνόβια γυναίκα έφτασε στο κέντρο υγείας του Στρυμονικού συνοδευόμενη από το γιο της. Το μήνυμα που έστειλε η γιαγιά Παρρέσα.

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονoϊού έκανε σήμερα το πρωί μια γιαγιά 107 ετών από το Λιβαδοχώρι Σερρών.

Η υπεραιωνόβια γιαγιά έφτασε στο κέντρο υγείας του Στρυμονικού συνοδευόμενη από το γιο της, και την υποδέχθηκαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές.

“Πρέπει όλοι να κάνουν το εμβόλιο” είπε στην ΕΡΤ η γιαγιά Παρρέσα, η οποία γεννήθηκε στον Πόντο της Μ. Ασίας το 1915, έχει 4 παιδιά, 8 εγγόνια, 15 δισέγγονα κι έξι τρισέγγονα…

