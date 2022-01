Κόσμος

Ινδονησία: Φορτηγό σε ξέφρενη πορεία παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα (βίντεο)

Νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος.



Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε στην πόλη Μπαλικπαπάν της Ινδονησίας.

Ένα φορτηγό που μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, το οποίο κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο, παρέσυρε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που ήταν σταματημένα σε κόκκινο σηματοδότη.

Σύμφωνα με τον οδηγό του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα, δεν έπιασαν τα φρένα του φορτηγού, ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

This is not #NFT, but real accident in Balikpapan Indonesia. Today pic.twitter.com/9aCF44IwCa — NFTlicious™ (@NFTlicious) January 21, 2022

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι τέσσερις έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

