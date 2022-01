Πολιτική

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη υπό τον Χρήστο Στυλιανίδη ενόψει της κακοκαιρίας. Ενεργοποίηση και του 112 εφόσον κριθεί απαραίτητο.



Σε πλήρη ετοιμότητα νυχθημερόν και επαγρύπνηση ώστε να διατηρηθεί η χώρα λειτουργική, θα βρίσκεται το σύνολο του μηχανισμού καθ'όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας που θα πλήξει τις επόμενες μέρες της χώρας όπως ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης σε ευρεία συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα υπό τον κ. Στυλιανίδη και παρουσία και του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε, να ενεργοποιηθεί το 112 εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους, ανάλογα με την πορεία των φαινομένων, ενώ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Επιπλέον Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν στις Περιφερειακές Ενότητες που αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως και στις περιπτώσεις των κακοκαιριών «Μπάλλος» και «Διομήδης».

Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης όλοι οι φορείς θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα νυχθημερόν καθ' όλη τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων και υπογράμμισε ότι το σύνολο του μηχανισμού, σε πλήρη επαγρύπνηση, θα κάνει τα πάντα για να διατηρηθεί η χώρα λειτουργική και τυχόν προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας να επιλύονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Παράλληλα επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα όλων των συναρμόδιων φορέων για την άμεση επέμβασή τους σε περίπτωση ανάγκης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα και με το Γενικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και 'Αμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας».

Όπως σημείωσε ο Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι Ένοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα, ώστε να συνδράμουν όπου χρειαστεί με προσωπικό και μέσα.

Ακόμη από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, υπογράμμισε ότι έχουν δοθεί οδηγίες προς τους δήμους, ώστε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας των εμβολιασμών και την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα.

Επίσης γνωστοποιήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιο Μάνο ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θέσει στη διάθεσή των πολιτών δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για αναγγελίες βλαβών (800 400 4000).

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, ενημέρωσε αναλυτικά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και όλους τους συμμετέχοντες για την πορεία που θα ακολουθήσει η επερχόμενη κακοκαιρία, ενώ το «παρών» έδωσαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος και εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, Μορέας ΑΕ, Νέα Οδός ΑΕ / Κεντρικής Οδό ΑΕ). Από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ τονίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι συνεργεία του ήδη μετακινούνται προς νησιωτικές και άλλες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέμβουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί.

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, o περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργιος Χατζημάρκος, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λέσβου, Πανάγος Κουφέλος, καθώς και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επιπλέον, έλαβαν μέρος o αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Σπύρος Βαρσάμης, ο υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, Ελευθέριος Γκαρίλας, o διοικητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Σπυρίδων Λάσκος και ο γενικός διευθυντής Συντονισμού της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα συντονιστική σύσκεψη την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, για εκ νέου αξιολόγηση της κατάστασης.

Τέλος το υπουργείο καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού) και να ακολουθούν πιστά τις εξής βασικές οδηγίες:

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας