Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Έσκιζε χαρτονομίσματα και τα πετούσε στο κέντρο της πόλης! (εικόνες)

Άναυδοι οι περαστικοί είδαν να έχει γεμίσει ο δρόμος με σκισμένα χαρτονομίσματα.

Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους οι περαστικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωναν πως στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Παύλου Μελά, ο δρόμος είχε γεμίσει με σκισμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, το παράξενο αυτό θέαμα οφείλεται σε περαστικό που αποφάσισε το απόγευμα της Παρασκευής να σκορπίσει μερικά χρήματα στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα ο περαστικός έβγαλε χαρτονομίσματα από την τσέπη του, τα έσκισε, τα σκόρπισε στον δρόμο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής ο λόγος που το έκανε ούτε αν τα χαρτονομίσματα είναι πλαστά ή αληθινά.

Πηγή: ethnos.gr

