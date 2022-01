Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Ζιώγας: η Γεωργία “έσπασε” το… “ατού” των βιαστών (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος της 24χρονης, για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 η κοπέλα για το κύμα συμπαράστασης. Τι λέει για εκείνη ο εξάδελφος της.

«Όλοι οι βιαστές ποντάρουν στο γεγονός ότι το θύμα τους θα ντραπεί να μιλήσει και να τους καταγγείλει. Η Γεωργία βγήκε με το πρόσωπο της και με την όλη στάση της και το “έσπασε” αυτό», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Θανάσης Ζιώγας, συνήγορος της 24χρονης που έχει καταγγείλει ομαδικό βιασμό την Πρωτοχρονιά, στην Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, ο κ. Ζιώγας άφησε να εννοηθεί πως από το εργαστήριο της Ελβετίας, στο οποίο οι Αρχές στο πλαίσιο της ανάκρισης επέλεξαν να στείλουν δείγματα για εξέταση, αναμένεται να βγουν αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείχνουν πως χορηγήθηκαν “εξελιγμένα” ναρκωτικά στην 24χρονη.

Εξάδελφος της 24χρονης, συνομιλώντας με τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη είπε πως η κοπέλα «ψυχολογικά είναι χάλια, αλλά παράλληλα είναι πολύ δυνατή. Δεν είναι λίγο αυτό που περνάει, αλλά έχει περάσει και χειρότερα, αφού έχει χάσει τους γονείς της και τον σύντροφο της».

Την περιέγραψε ως «ήσυχη κοπέλα, που δεν έδινε δικαιώματα, ήταν ήπιων τόνων παιδί και δεν προκάλεσε ποτέ προβλήματα σε κανέναν».

Εν τω μεταξύ, συγκινημένη για το κύμα συμπαράστασης που εκδηλώνεται σε όλη την Ελλάδα, δήλωσε η Γεωργία Μπίκα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», μετά από τις καταγγελίες της για ομαδικό βιασμό τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, στην Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» με την δήλωση της Γεωργίας, όσα είπε για εκείνη ο εξάδελφος της, αλλά και τις αναφορές του συνηγόρου της για την στάση της 24χρονης και τις τοξικολογικές εξετάσεις:

