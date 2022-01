Κοινωνία

Ξυλοδαρμός από αστυνομικό: “Βοήθεια, δεν με αφήνει…” (ηχητικό ντοκουμέντο)

Σοκ προκαλούν οι φωνές της κοπέλας που εκλιπαρεί για βοήθεια και φωνάζει πως θέλει να φύγει από το σπίτι, στον Νέο Κόσμο.

Σοκ προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του αστυνομικού συντρόφου της μια 19χρονη, την Πέμπτη.

Αστυνομικοί έλαβαν κλήσεις από γείτονες, να μεταβούν σε σπίτι στον Νέο Κόσμο, για να επιληφθούν του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί κατέθεσαν πως όταν έφτασαν στο σημείο, είδαν έναν συνάδελφο τους να κρατά εγκλωβισμένη την γυναίκα μέσα στο σπίτι.

Εκείνος απαγορεύει στην γυναίκα να ανοίξει στην πόρτα στους αστυνομικούς ενώ παράλληλα τους εξύβριζε.

Από την μπαλκονόπορτα είδαν τον άντρα να κρατά την γυναίκα και να την τραντάζει με δύναμη, ενώ παρατήρησαν πως η γυναίκα έφερε εκδορές και μώλωπες.

Ακολουθεί το ηχητικό ντοκουμέντο, με την γυναίκα να σπαράζει:

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία, όμως προς έκπληξη όλων η γυναίκα όπως φαίνεται δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του θύτη, όπως επεσήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας.

