Διευκρινίσεις ΕΟΔΥ για την Όμικρον2

Τι αναφέρουν οι ειδικοί του Οργανισμού για την μεταδοτικότητα της και τις ομοιότητες με την μετάλλαξη Όμικρον.

Διευκρινίσεις για την υποομάδα ΒΑ.2 ή 21L του στελέχους Όμικρον, πιο γνωστή ως Όμικρον2 δίνει ο ΕΟΔΥ, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένδειξη ότι η νέα υποομάδα έχει διαφορετικές ιδιότητες από την Όμικρον και κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος διαφορετικής συμπεριφοράς από μέρους των πολιτών. Ωστόσο, προσθετει, η καταγραφή και μελέτη των δεδομένων και των χαρακτηριστικών της υποομάδας ΒΑ.2 ή 21L θα συνεχιστεί.

Μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των λοιμώξεων Όμικρον παγκοσμίως προκαλείται από την υποομάδα ΒΑ.1 και στην Ελλάδα τα ποσοστά της έχουν εκτιμηθεί ότι είναι παραπάνω από 90% στις περισσότερες περιφέρειες. Προς το παρόν στην Ελλάδα έχουν ταυτοποιηθεί 2 περιστατικά ΒΑ.2 ή 21L σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό που έχουν ιχνηλατηθεί και βρίσκονται σε απομόνωση.

Ο ΕΟΔΥ καλεί τους πολίτες να τηρούν πιστά τα μέτρα προστασίας και να ενημερώνονται για τις οδηγίες σχετικά με τον εμβολιασμό ανά πληθυσμιακή και ηλικιακή ομάδα, καθώς και να παραμείνουν σε εγρήγορση διενεργώντας τεστ στο πλαίσιο που ήδη έχει ανακοινωθεί.

