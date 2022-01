Πολιτική

Ενεργειακή κρίση: πρόταση Σκρέκα στην ΕΕ για μέτρα

Τι υποστήριξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ, που διεξήχθη στην Γαλλία.

Να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 1,2 δις ευρώ επιπρόσθετα δικαιώματα του Αποθεματικού Σταθεροποίησης της Αγοράς του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, που μπορούν να αποφέρουν μέχρι 100 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στον πληθωρισμό και πλήττει τα νοικοκυριά ζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας μιλώντας στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας, που ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο στην πόλη Αμιέν της Γαλλίας.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι δεν ευθύνεται η ενεργειακή μετάβαση για την κρίση, όπως υποστηρίζουν φωνές λαϊκισμού. Παρέθεσε, προς επίρρωση, τα αποτελέσματα έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τα οποία αναδεικνύουν τη συμβολή των ΑΠΕ στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με το μοντέλο του ΑΠΘ, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την παραγωγή ΑΠΕ τον Δεκέμβριο στη χώρα μας θα έφτανε τα 315 ευρώ/MWh, έναντι των 235 ευρώ/MWh που τελικά διαμορφώθηκε.

Παράλληλα, παρουσίασε τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που έχει λάβει η κυβέρνηση τους τελευταίους πέντε μήνες. Τόνισε, όμως, ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα με τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, για να μην υπονομευθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε και για τον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραματίσει το φυσικό αέριο τα επόμενα έτη στην ενεργειακή μετάβαση και στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας. Υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στον κανονισμό Ταξινομίας, προκειμένου να αναγνωριστεί ο κρίσιμος ρόλος του φυσικού αερίου στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Όπως τόνισε, οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου από τα κράτη-μέλη και τη σύσταση κοινού μηχανισμού προμήθειας φυσικού αερίου, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

