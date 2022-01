Αθλητικά

Ιωνικός – Λάρισα: “Τρένο” οι Θεσσαλοί

Οι γηπεδούχοι βυθίστηκαν ακόμη περισσότερο στην ουρά της βαθμολογίας.

Την τρίτη διαδοχική νίκη του και τέταρτη σε 11 αγώνες, πανηγύρισε στη Νίκαια η Λάρισα, η οποία πλέον απέκτησε τεράστιο πλεονέκτημα για την παραμονή της στην Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Φώτη Τακιανού πέρασε νικηφόρα με 89-84 από την έδρα του Ιωνικού, για την 13η αγωνιστική, βυθίζοντας το ρεκόρ των γηπεδούχων σε 3-8.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η Λάρισα «έσφιξε» την άμυνα της και αξιοποιώντας τη διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας, απάντησε με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 11-27 στην τρίτη περίοδο, με το οποίο εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας +17 (54-71) και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι, βρήκαν το μακρινό σουτ στον... επίλογο, προσπάθησαν να επιστρέψουν, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος τους...

Κορυφαίος των νικητών ο Στέφαν Μούντι με 26 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αποδείχθηκε ο Τζάλεν Χάντσον με 21. Από τον Ιωνικό προσπάθησε ο Γιουτζίν Τζέρμαν με 20 πόντους και 4/9 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 43-44, 54-71, 84-89

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζαχαρής, Τζιοπάνος, Μαλαμάς

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Μουσταφά 7 (1), Κολοβέρος 15 (1), Τζέρμαν 20 (4), Γόντικας 5, Χουγκάζ 3 (1), Χατζηκυριάκος 3, Τζόλος, Πάρκερ 14 (4), Αθηναίου 8 (1), Γκιουζέλης 3 (1), Λάνγκφορντ 6, Μόουζες.

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Χάντσον 21 (1), Κρουμπάλι 12, Τσαϊρέλης 10, Γκριν 7 (1), Μούντι 26 (3), Σπυρόπουλος 2, Ζάρας 8 (2), Παπαντωνίου 3.

