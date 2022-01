Αθλητικά

Ιωνικός – Παναθηναϊκός: Άνθισε… στην Νεάπολη το “τριφύλλι”

Με ένα υπέροχο γκολ του Αϊτόρ οι «πράσινοι» πήραν τη δεύτερη φετινή εκτός έδρας νίκη τους.

Το υπέροχο σε εκτέλεση γκολ του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα με γυριστό (μετά από την εξαιρετική σέντρα του Λούκας Βιγιαφάνιες) αποδείχθηκε αρκετό στον Παναθηναϊκό για να περάσει με νίκη από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League. Επέστρεψαν στις νίκες οι «πράσινοι» μετά την ήττα στο Βόλο και την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, παραμένει στη 12η θέση η ομάδα της Νίκαιας, που είχε δοκάρι στο 48’ με τον Μύγα.

Ο Ιωνικός μπήκε στο γήπεδο με διάθεση να πιέσει από τα πρώτα λεπτά, πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό και να μην τον αφήσει να πάρει την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας. Μόλις στο 5’ ο Ντάλσιο βρήκε λίγο χώρο έξω απ’ την περιοχή και σούταρε, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω απ’ το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι.

Οι Νικαιώτες συνέχισαν να πιέζουν και να δημιουργούν... θέματα στην κυκλοφορία των «πράσινων», δείχνοντας άριστα προετοιμασμένοι από τον Δημήτρη για να αντιμετωπίσουν τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Στο 16’ μάλιστα λίγο έλειψε να πάρουν προβάδισμα, όταν από καλοχτυπημένο κόρνερ του Άοσμαν, ο Μύγας έπιασε γυριστή κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει εκατοστά άουτ από το δεξί δοκάρι.

Μετά το 25’ ο Παναθηναϊκός, έχοντας ως «κινητήριο μοχλό» τον Βιγιαφάνιες άρχισε να κερδίζει μέτρα μέσα στο γήπεδο και να λειτουργεί λίγο πιο ορθολογικά. Ιδίως όταν «φόρτωσε» λίγο περισσότερο την αριστερή πλευρά του, με την άνοδο του Βιτάλ και τις συνεργασίες με τους Χουάνκαρ και «Βίγια».

Στο 38’ μετά από χαμηλό «γέμισμα» του Βέλεθ, προς τον Καρλίτος, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού γύρισε προς τον Βιτάλ. Ο Βραζιλιάνος έκανε τακουνάκι προς τον Βιγιαφάνιες, ο οποίος διείσδυσε με δύναμη απ’ τα αριστερά, «έσκαψε» την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι προς τον Αϊτόρ που έπιασε ένα εξαιρετικό γυριστό σουτ κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Ιωνικός μπήκε αντίστοιχα δυνατά, με τον Παναθηναϊκό να του αφήνει στην αρχή την μπάλα, επιχειρώντας να «χτυπήσει» στην κόντρα. Οι Νικαιώτες ήταν εκείνοι που έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν στο 48’ η μπάλα έφτασε στον Μύγα από δεξιά που σούταρε, βρήκε στον Χουάνκαρ και στο αριστερό δοκάρι του Βιτάλ, φεύγοντας κόρνερ.

Στο 53’ από εξαιρετική μπαλιά του Καρλίτος, ο Βιτάλ έφυγε στην κόντρα, όμως ο Μύγας πρόλαβε την τελευταία στιγμή να τον βγάλει (νόμιμα) εκτός πορείας της μπάλας πριν πλασάρει ο Βραζιλιάνος, γλιτώνοντας την ομάδα του απ’ τον κίνδυνο.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο Σπανός τα έπαιξε όλα για όλα, «φορτώνοντας» την επίθεσή του, ωστόσο η άμυνα του Παναθηναϊκού απορρόφησε όλη την πίεση των γηπεδούχων, διαχειρίστηκε το προβάδισμά του κι έφτασε στη δεύτερη εφετινή εκτός έδρας νίκη του.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Λένις, Κάνιας, Άοσμαν – Αϊτόρ, Σένκεφελντ

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Σάντσεζ, Μύγας, Κάνιας (81’ Ματσούκας), Άοσμαν, Ντάλσιο (81’ Μάναλης), Βαλεριάνος, Λένις (67’ Κιάκος), Τουράμ (66’ Μάντζης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο, Αϊτόρ, Βιγιαφάνιες (88’ Αλεξανδρόπουλος), Βιτάλ (66’ Παλάσιος), Καρλίτος (66’ Ιωαννίδης).

